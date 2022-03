Die Roboter von morgen schon heute - ECOVACS stellt die All-in-One DEEBOT X1-Familie vor (FOTO)

Düsseldorf (OTS) - Mit einer digitalen Produktvorstellung der neuen, vollautomatischen DEEBOT X1-Familie hat ECOVACS ROBOTICS die Zukunft der smarten Bodenreinigung eingeläutet. Die "Roboter von morgen" ermöglichen ein ganz neues Reinigungserlebnis: vollautomatisches Staubsaugen und Wischen sowie eine unübertroffene Navigation und Hinderniserkennung. Ergänzt wird diese Top-Leistung durch den neuen Sprachassistenten YIKO - und all das verpackt im ikonisch-zeitlosen Jacob Jensen Design.

ECOVACS ROBOTICS hat ein neues Kapitel im Segment der Bodenreinigungsroboter aufgeschlagen: die vollautomatische DEEBOT X Serie. Die innovative und zukunftsweisende Modellreihe wurde bereits im Januar auf der CES in Las Vegas mit dem CES Innovation Award 2022[1] ausgezeichnet. Pünktlich zum 10-jährigen Geburtstag von ECOVACS Europe ist das neue All-in-One Flaggschiff jetzt auch in Europa verfügbar. Mit dem Launch revolutioniert der führende Hersteller von Haushaltsrobotern erneut den Markt für Saug- und Wischroboter. Zukunftsweisende Technologien und Features ermöglichen einen nie da gewesenen Grad der Automatisierung. Die erste DEEBOT X1-Familie wurde vom renommierten dänischen Studio Jacob Jensen Design entworfen - ein modernes, minimalistisches Design, das sich perfekt in jede Wohnungseinrichtung integriert.

"Wir sind sehr stolz darauf, mit der DEEBOT X1-Familie, eine neue Premium All-in-One Kategorie im Segment der Haushaltsroboter vorzustellen. Unser Top-Produkt, der DEEBOT X1 OMNI, lässt keine Wünsche offen: Er vereint eine völlig neue Automatisierung des Reinigungsprozesses, fortschrittlichste Technologien, eine höchst effiziente Reinigungsleistung - integriert und umgesetzt in einem faszinierend klaren Design von Jacob Jensen Design", sagt Dr. Anna Golovach, ECOVACS ROBOTICS General Manager EMEA.

Der DEEBOT X1 OMNI übernimmt vollautomatisch und allumfassend die Bodenreinigung

Der DEEBOT X1 OMNI vereint das Beste aus Technologie, Design, Funktionalität, Intelligenz und Interaktion. Er ist der erste Staubsaugroboter, der den gesamten Prozess der Bodenreinigung vollautomatisiert übernimmt. Kernstück ist die Reinigungsstation des DEEBOT X1 OMNI. Nachdem das intelligente All-in-One-Modell den Boden intensiv gesaugt und gewischt hat, fährt der Roboter zurück in die Station und entsorgt dort selbstständig Staub und Schmutz. Die Wischmopps werden gereinigt und heiß getrocknet. Zudem wird das schmutzige Wischwasser in der Station durch sauberes Wasser ausgetauscht. Der Nutzer kommt weder mit Staub noch mit Wasser in Berührung - so wird der Boden vollständig und gründlich gereinigt, ohne dass der Nutzer dafür aktiv werden muss.

Der innovative Sprachassistent YIKO ermöglicht zudem eine intuitive Steuerung. Die von ECOVACS entwickelte Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) nimmt sprachliche Befehle entgegen und führt sie aus - ganz ohne ein Smart Device eines Drittanbieters. Die Wischtechnologie OZMO(TM) Turbo überzeugt mit zwei rotierenden Wischmopps, Hochgeschwindigkeitsreinigung mit 180 U/min und nach unten gerichteter Kraft zur Entfernung hartnäckiger Flecken - selbst auf strukturierten oder unebenen Oberflächen. Neue Maßstäbe setzt das Modell ebenfalls mit einer maximalen Saugkraft von erstmalig 5.000 Pascal.

Mit AIVI 3D werden zwei führende Technologien zur Hinderniserkennung kombiniert: AIVI 3.0 erkennt eine Vielzahl an Objekten, identifiziert und umfährt diese, während TrueDetect 2.0 die Größe dieser Objekte auf den Millimeter genau bestimmt. Zudem verfügt der DEEBOT X1 OMNI über einen KI-Prozessor, der 16-mal leistungsfähiger als sein Vorgänger ist und eine 20-mal schnellere Erkennungsgeschwindigkeit ermöglicht.

Der DEEBOT X1 OMNI ist für 1.499 Euro (UVP) in Deutschland und weiteren europäischen Ländern erhältlich.

DEEBOT X1 TURBO mit kompakter Reinigungsstation für vollautomatisches Wischen

Wer sich für den DEEBOT X1 TURBO entscheidet, erhält das neueste All-in-One Modell mit einer kompakten Reinigungsstation, die die Wischmopps selbst reinigt, trocknet und sauberes Wischwasser in den Roboter füllt. Auch dieses Modell verfügt über die Sprachsteuerung YIKO, 5.000 Pascal maximale Saugkraft, die einzigartige Wischtechnologie OZMO(TM) Turbo mit den beiden sich drehenden Wischmopps und die AIVI 3D Technologie zur Hinderniserkennung.

Der DEEBOT X1 TURBO ist für 1.299 Euro (UVP) in Deutschland und weiteren europäischen Ländern erhältlich.

DEEBOT X1 PLUS: kraftvoll, saugstark und mit automatischer Absaugstation

Das Einstiegsmodell der neuen Produktfamilie ist der DEEBOT X1 PLUS. Er kommt mit einer in der Basisstation integrierten Absaugstation für bis zu 3,2 Liter komprimierten Staub und Schmutz in den Handel. Je nach Wohnungsgröße entspricht das einer bis zu 60-tägigen Nutzung. Der Saug- und Wischroboter lässt sich ebenfalls via YIKO steuern, saugt mit 5.000 Pascal und verfügt über die neueste AIVI 3D Technologie zur Hinderniserkennung. Hartnäckige Flecken bearbeitet er kraftvoll und gründlich mit der aktuellen OZMO(TM) Pro Wischtechnologie.

Der DEEBOT X1 PLUS ist für 1.099 Euro (UVP) in Deutschland und weiteren europäischen Ländern erhältlich. Das Bildmaterial zu den X1 Modellen kann hier geladen werden.

Über ECOVACS ROBOTICS:

Die ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Live Smart. Enjoy Life." ist es das Ziel von ECOVACS ROBOTICS, innovative Produkte anzubieten, die Menschen bei ihrer täglichen Hausarbeit entlasten, ihnen das Leben erleichtern und angenehmer machen.

Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf www.ecovacs.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt ECOVACS ROBOTICS:

ECOVACS Europe GmbH

Alexandra Algül

PR & Marketing Communication Specialist

Holzstrasse 2

40221 Düsseldorf

a.alguel @ ecovacs-europe.com



Pressekontakt Agentur:

Faktor 3 AG

Kathrin Lamprecht

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

ecovacs @ faktor3.de