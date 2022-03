Barbara Stöckl im Gespräch mit Konstantin Wecker, Lou Lorenz-Dittlbacher und Oksana Havryliv

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 17. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 17. März 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Liedermacher Konstantin Wecker, ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und die ukrainisch-stämmige Sprachwissenschafterin Oksana Havryliv zu Gast bei Barbara Stöckl:

Wie geht es dem bekennenden Pazifisten Konstantin Wecker in diesen Tagen? Der Liedermacher, der schon seit Jahrzehnten Sprachrohr der Friedensbewegung ist, plädiert auch auf seinem aktuellen Album „Utopia“ für eine liebevolle, herrschaftsfreie Welt. Die gebürtige Ukrainerin Oksana Havryliv lebt als Sprachwissenschafterin in Wien. Die 50-Jährige, deren Forschungsschwerpunkt die österreichische Schimpfkultur ist, beschäftigt sich derzeit auch intensiv mit verbaler Aggression rund um den Krieg zwischen Russland und ihrem Geburtsland. Die langjährige „ZiB 2“-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher ist seit Anfang des Jahres Chefredakteurin von ORF III. Wie blickt die preisgekrönte Journalistin, die auch für eine „Romy 2022“ nominiert ist, auf diese turbulenten Zeiten?

