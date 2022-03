ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Doppel mit Auftakt für neue ORF-III-Reihe „Stauseen der Alpen“ in Tirol

„Donnerstag Nacht“: Dreiteiliger Schwerpunkt zum 70. Geburtstag von Joesi Prokopetz mit „Übrigens! Aber das nur nebenbei!“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 17. März 2022, einen zweiteiligen „Land der Berge“-Abend, beginnend mit der Auftaktfolge der neuen ORF-III-Reihe „Stauseen der Alpen“, die in Tirol unterwegs ist. In der „Donnerstag Nacht“ gratuliert ORF III dem Autor, Kabarettisten und Musiker Joesi Prokopetz mit einem dreiteiligen Schwerpunkt zum 70. Geburtstag.

Am Vormittag, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) besucht Patrick Zwerger die Wiener Staatsoper. Dort trifft der ORF-III-Moderator ORF-Kulturlady Barbara Rett sowie Opernsängerin Regula Mühlemann, die am Sonntag, dem 20. März, bei „Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“ in der Wiener Stadthalle mitwirken. Der Erlös kommt den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zugute.

Im Hauptabend feiert der erste Teil der neuen „Land der Berge“-Reihe „Stauseen der Alpen: Tirol“ (20.15 Uhr) Premiere. Obwohl Stauseen künstlich entstanden sind, gelten sie vielerorts als Perlen der Alpen. Ihr alleiniger Zweck ist die Energiegewinnung, doch viele dieser Gewässer sind schon längst zur Tourismusattraktion geworden und dienen den Österreicherinnen und Österreichern als sonntägliches Ausflugsziel. Der erste Filme der Reihe ist in Tirol unterwegs und u. a. im Tiroler Kühtai unmittelbar bei der „Geburt“ eines Stausees dabei: ein heutzutage sehr seltenes Ereignis, das jedes Ingenieursherz höherschlagen lässt. Zur weltweiten Attraktion ist der Schlegeis-Stausee im Zillertal geworden, er ist ein Social-Media-Hotspot für Hunderte Menschen am Tag. So mancher See dient auch als Antriebsquelle eines Wasserkraftwerks, wie der größte See Tirols: der Achensee. Anschließend folgt die „Land der Berge“-Dokumentation „Vom Pitztal in die Karawanken – Schönheit der Alpen“ (21.05 Uhr).

Die „Donnerstag Nacht“ startet mit der „Kabarett im Turm“-Folge „Günther Lainer & Christian Putscher – Wurstsalat“ (21.55 Uhr). Danach gehört der Abend ganz Joesi Prokopetz, der am 13. März seinen 70. Geburtstag feierte. Zu Beginn steht das Kabarettprogramm „Übrigens! Aber das nur nebenbei!“ (22.50 Uhr) auf dem Programm. Warum er anfangs gar nicht weiß, ob er bis zum Schluss bleiben kann, wieso er auf Äußerungen seiner Frau zunächst immer nur „Was“ sagt und wie die beiden Spießgesellen von Kater Karlo heißen, das alles erfährt man an diesem Abend. Anschließend ist Joesi Prokopetz gemeinsam mit der belgischen Harfenistin Anneleen Lenaerts zu Gast in einer „DENK mit KULTUR“-Folge (0.00 Uhr) von 2015. Multitalent Prokopetz gibt Einblick in sein bewegtes Leben und singt mit Birgit Denk den Titel „A schräge Wiesn“. Abschließend verabredet sich der Jubilar mit Schauspielerin und Moderatorin Sabine Petzl zu einem „Dinner für Zwei“ (0.50 Uhr).

