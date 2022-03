LAE 2021: Führungskräfte setzen auf die „Krone“

Wien (OTS) - Die aktuelle LAE bestätigt: knapp ein Drittel der wichtigen Zielgruppe der wirtschaftlichen Entscheider - 31,3 Prozent Crossmedia-Reach (CMR1) – informieren sich täglich in der „Krone“ – print oder digital.

Die Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2021 bekräftigt die Top-Position der „Krone“ am österreichischen Zeitungsmarkt. Die Key-Facts:

Nr. 1 in der Crossmedia-Reach mit 31,3 %

Nr. 1 in der Printnutzung mit 24,2 %

Signifikantes Plus bei der digitalen Nutzung von 20 %

31,3 Prozent Crossmedia-Reach

Knapp ein Drittel aller Entscheidungsträger informieren sich in der „Krone“ – print oder digital. 111.000 der österreichischen Führungskräfte nutzen täglich die Printausgabe der Kronen Zeitung, das ePaper oder krone.at. Im Mediasplit zeigt sich, dass die „Krone“-Printausgabe von 24,2 Prozent der österreichischen Führungselite gelesen wird, während die „Krone“-Digitalangebote von 15,0 Prozent genutzt werden, was einem signifikanten Plus von 20,0 % im Vergleich zur LAE 2019 entspricht.

Überdurchschnittliche Reichweite am Wochenende.

Österreichs Manager nutzen die „Krone“-Medienangebote offensichtlich nicht nur im Büro, sondern gerne auch am Wochenende. Die Reichweite der „Krone“ am Sonntag liegt in dieser Zielgruppe bei 37,2 Prozent, am Samstag bei 35,5 Prozent.

Über die LAE

Die Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) zählt zu den wichtigsten Leseranalysen Österreichs. Diese bietet auf Basis von 3.000 Netto-Interviews, die von Februar bis Dezember 2021 durchgeführt wurden, qualifizierte Daten zum Lese- und Nutzungsverhalten der besonderen Zielgruppe der wirtschaftlichen Entscheidungsträger Österreichs. Die LAE wird alle zwei Jahre im Auftrag der Arge LAE von IFES Institut für empirische Sozialforschung durchgeführt.

Quelle: LAE 3.0/ 2021, SB CMR1 Basis national +/- 1,6%, SB Basis LpN national Samstag, Sonntag +/- 1,7%; SB LpA +/- 1,5%, SB NpT +/- 1,3%

