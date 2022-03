MANZ-Neuerscheinung: Praxishandbuch „Basiswissen Bauvertrag“ von Mag. Lukas Andrieu als Co-Autor

Wien/Graz (OTS) - Das österreichische Bauvertragsrecht wird immer komplexer: Ein Wegweiser, der schnell Orientierung für Fragestellungen bezüglich der Vertragsgestaltung sowie der vertraglichen Abwicklung von Bauprojekten schafft, ist daher essenziell. Aus diesem Grund ist Partner und Baurechtsexperte bei ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte, Mag. Lukas Andrieu, gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Ing. Detlef Heck und Mag. iur. Dipl.-Ing. Markus Allram ebendieser Thematik in dem neuen Praxishandbuch „Basiswissen Bauvertrag“ auf den Grund gegangen.

Die Neuerscheinung soll Baupraktikern und Juristen als interdisziplinäres Nachschlagwerk dienen und befasst sich mit rechtlichen Definitionen und praxisnahen Fragen rund um das österreichische Bauvertragsrecht. Zudem enthält sie neben praktischen Beispielen auch hilfreiche Tipps.

Das bei dem Manz-Verlag erschiene Praxishandbuch erläutert die üblichen Vertragsarten und Vergütungsregelungen, die Bauabrechnung und Rechnungslegung, die Bauzeit und ihre Bedeutung sowie den Umgang mit Mängeln und Schäden. Zudem gibt es einen Überblick über die wesentlichsten Bestimmungen der praktisch bedeutsamen Werkvertragsnorm ÖNORM B 2110.

„Das Bauvertragsrecht entwickelt sich stetig weiter und wird somit auch komplexer. Mit dem Praxishandbuch möchten wir eine anwenderfreundliche Gesamtdarstellung zum Einstieg in das Bauvertragsrecht sowie schnelle Orientierung im Zusammenhang mit der vertraglichen Abwicklung von Bauprojekten bieten“, so Baurechtsexperte und Co-Autor Mag. Lukas Andrieu.

Über ScherbaumSeebacher

ScherbaumSeebacher ist eine der führenden Wirtschaftsrechtskanzleien in Österreich mit Standorten in Graz und Wien und ist seit vielen Jahren international tätig. Die Kanzlei mit über 30 Juristen bietet Expertise mit Schwerpunkten in den Bereichen Insolvenzrecht & Restrukturierung, Bau- und Immobilienrecht, Private Clients und Konfliktlösung.

