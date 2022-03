LILIHILL erwirbt ehemaligen KIKA Wolfsberg von SIGNA

Wolfsberg, Klagenfurt, Wien (OTS) - Vor wenigen Tagen hat LILIHILL die Kaufverhandlungen über das KIKA-Haus in Wolfsberg erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Erwerb des markanten Gebäudes gegenüber dem LKH Wolfsberg engagiert sich LILIHILL erstmalig in der Lavanttaler Bezirkshauptstadt.

Es ist wohl eines der bekanntesten Gebäude in der Stadt Wolfsberg: Das große Haus mit der Adresse Paul-Hackhofer-Straße 20 wurde 1987 errichtet (2010 umgebaut) und beherbergte jahrzehntelang das Möbelhaus KIKA. Dieser Umstand sowie die unmittelbare Nähe zum Landeskrankenhaus Wolfsberg führten gleichermaßen zu hoher Frequenz sowie Bekanntheit.

„Wir sehen in der Immobilie an diesem prominenten Standort großes Potenzial. In enger Abstimmung mit der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wieder neues Leben Einzug halten. Wir setzen bei unseren Projekten konsequent auf ökologische und innovative Lösungen zum Wohle der Nutzer und der Stadt“ , erklärt DI Stefan Sacherer (Leitung Projektentwicklung LILIHILL DevCon GmbH).

Um unnötige Bodenversiegelung zu vermeiden setzt LILIHILL sehr stark auf Revitalisierung bzw. Verbauung bereits bestehender Objekte in städtischen Top-Lagen. Aktuell umfasst das Gebäude mehr als 7.000 Quadratmeter auf fünf Geschoßen. Im Laufe der nächsten Monate werden Nutzungsvarianten mit dem bekannt erstklassigen architektonischen Anspruch von LILIHILL entwickelt. Zuletzt stand das KIKA-Haus im Eigentum einer Tochtergesellschaft der SIGNA Holding GmbH.



ABOUT LILIHILL

Die LILIHILL Group gehört zu Österreichs führenden Immobilien- und Investmentunternehmen. Das Unternehmen gliedert sich in drei strategische Geschäftsbereiche: LILHILL Industries, LILIHILL Real Estate und LILIHILL Capital. 2001 von Franz Peter Orasch gegründet, entwickelte sich die LILIHILL Group in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich zu einer erfolgreich agierenden Unternehmensgruppe mit einem Gross Asset Value von € 1,8 Mrd und 240 Mitarbeiter*innen. LILIHILL Real Estate verfügt derzeit über 55 Core-Immobilien und mehr als 510.000m2 Nettonutzfläche in innerstädtischen Bestlagen. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten und nachhaltigen Nutzungskonzepten in den Bereichen Office & Healthcare, Commercial & Retail, Residential, Tourism und Logistics.

