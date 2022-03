Pool + Garden Tulln von 24. bis 27. März 2022

Tulln (OTS) - Die ersten Publikumsmessen des Jahres in Österreich finden vom 24. bis 27. März 2022 auf der Messe Tulln statt. Mit der Kulinar Tulln und der pool + garden Tulln startet die Messesaison mit mehr als 400 Ausstellern auf 85.000 m². Danach geht es im 2-Wochentakt mit insgesamt sieben Messen bis Mai weiter.

Die neuen Pools: Geradlinig – Modern – Praktisch



Die pool + garden Tulln ist die größte Fachausstellung für Pools, Saunas, Jacuzzis und Whirlpools und bietet 2022 wie gewohnt die neuesten Trends rund um Schwimmbecken, Schwimmhallen, Poolabdeckungen sowie Whirlpools, Saunas und Infrarotkabinen.

Urlaub am Pool im eigenen Garten – ein Trend setzt sich fort



Der Trend zum „Outdoor-Wohnzimmer“ ist nach wie vor präsent, der Wunsch nach Entschleunigung und Erholung im Garten bleibt ungebrochen. Die Kunden schätzen ein perfektes Zusammenspiel aus ansprechender Poolanlage, kreativer Gartengestaltung, modernster Schwimmbadtechnik und feinen Accessoires, die das Outdoor-Living Gefühl noch verstärken. Aber auch kleine Pools sind nach wie vor der Renner für Terrassen und Kleingärten. „ Die Sehnsucht nach einem Schwimmbecken im eigenen Garten ist nach wie vor stark spürbar, auch längere Lieferzeiten werden derzeit in Kauf genommen. “, Hans Poinstingl, Geschäftsführer Leidenfrost Pools.

Poolüberdachungen



Eine Überdachung braucht jedes gute Pool. Nicht nur klar und temperaturbeständig, sondern auch rein vor äußeren Einflüssen sollte das Badewasser sein. Aber auch Design, Komfort und Funktionalität sind wichtige Aspekte, an die bei der Konzeptionierung von Schwimmbadüberdachungen gedacht werden muss. „ Der Trend geht zu einseitig Lineal geführten Überdachungen in superflacher bis flacher Ausführung! “, Alexander Starovasnik, geschäftsführender Gesellschafter SIGMA Schwimmbadüberdachungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Poolüberdachung ist die Sicherheit von Kindern und Haustieren.

Die Firma Aura präsentiert zwei superflache Designhighlights in der Poolüberdachung. Beide sind mit Echtglas ausgestattet. Denn seit Jahren geht der Trend immer mehr zum kratzfesteren Echtglas statt zu Kunststoffscheiben. „ Präsentiert wird auf der pool + garden Tulln auch der neue Konfigurator. Mit diesem Onlinetool können Aura Systempartner direkt beim Kunden die Überdachung konfigurieren und in minutenschnelle gibt es das Angebot samt Visualisierung .“, Thomas Prušnik, Geschäftsführer AURA Schwimmbadsysteme.

Sprudelnde Trends bei Whirlpools und Swim Spas



Das Swim Spa ist eine platzsparende Alternative zum Pool, dass dank effizienter Heizung und individueller Gegenströmung ganzjährig genutzt werden kann. Nach dem Sport oder als Ausklang nach einem anstrengenden Arbeitstag bietet das Swim Spa mit einer sanften oder kräftigen Hydromassage Entspannung pur. Bei den Whirlpools steht der ganzjährige Badespaß und weniger die Hydrotherapie im Vordergrund. Egal ob Swim Spa oder Whirlpool – bei beiden kann man den Alltagsstress abbauen und die Seele baumeln lassen. Alle Trends und Informationen zu Whirlpools für innen und außen sowie Swim Spas erhält man auf der pool + garden Tulln.

Erholung pur in der Infrarotkabine



Mit ihrer typischen Kabinentemperatur zwischen 40 und 60 Grad, also deutlich weniger als in einer Sauna, bietet die Infrarotkabine eine besondere Tiefenwärme, die bei verschiedenen Beschwerden Linderung verschafft. Zudem stärkt ein Besuch der Infrarotkabine das Immunsystem allgemein und wird insbesondere zur Kräftigung der körpereigenen Abwehr bei Erkältungen empfohlen.

Die finnische Sauna



Das Schwitzen in der finnischen Sauna gehört zu den ältesten und traditionellsten Methoden, dem Körper etwas Gutes zu tun. Durch das heiße, trockene Klima in der Sauna kommt es zu einem intensiven Schwitzerlebnis. Wer auf die Vorzüge der Infrarotkabine mit schneller Vorheizzeit und geringem Strombedarf nicht verzichten möchte, kann seine Sauna nach Belieben mit Infrarotstrahlern ergänzen. So hat man zwei Funktionen in einer Kabine, die perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden. Auf der pool + garden Tulln findet man wertvolle Informationen und Tipps rund um die Themen Sauna, Infrarotkabinen, Badebottiche, Saunafässer, Gartensaunen oder mobile Mietsaunen für außerordentlichen Badegenuss sowie umfangreiches Zubehör wie Wärmepölster und vieles mehr.

