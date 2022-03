Einladung virtuelles Bilanz-Pressegespräch UNITO-Gruppe: Was kam nach dem Corona-Ausnahmejahr?

Graz (OTS) - Das Geschäftsjahr 2020 war für die UNITO-Gruppe (OTTO, UNIVERSAL, QUELLE, ACKERMANN, LASCANA) aufgrund der Veränderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, ein absolutes Ausnahme- und Rekordjahr. Aber was tat sich in Jahr eins danach: Wie verlief das Geschäftsjahr 2021, das am 28. Februar endete? Waren Sondereffekte spürbar? Welche genau vor einem Jahr getätigten Prognosen traten ein? Was tut sich bei OTTO Österreich zum 30. Geburtstag im Jubiläumsjahr? Welche Nachhaltigkeits-Themen will UNITO 2022 vorantreiben? Und welche Umsatz-Marke möchte die Unternehmensgruppe bis 2024 knacken? Fragen über Fragen, auf die Ihnen die Geschäftsführung des größten österreichischen Onlinehändlers gerne Antworten geben möchte.

Ihre Gesprächspartner im Rahmen des virtuellen Pressegesprächs:

Mag. Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Dkfm. Achim Güllmann, Geschäftsführer Abwicklung und Steuerung

Sie wollen an der Veranstaltung am 5. April von 10 bis 11 Uhr teilnehmen? Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: martina.stix@unito.at. Den Einstiegslink für das virtuelle Pressegespräch senden wir Ihnen am 1. April zu.

Virtuelles Bilanz-Pressegespräch UNITO-Gruppe: Was kam nach dem Corona-Ausnahmejahr?

Datum: 05.04.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Virtuelles Format/MS Teams, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH

Mag. Martina Stix

Unternehmenskommunikation & Medienarbeit

Telefon +43 316 5460-55417 · Mobil +43 664 8253461

martina.stix @ unito.at