KSV1870 Beteiligung auf Expansionskurs

Um das Wachstum in Deutschland voranzutreiben, hat die KSV1870 Nimbusec GmbH im Nachbarland ein Tochterunternehmen gegründet.

Wien (OTS) - 16.03.2022 – Der KSV1870 ist seit dem Jahr 2020 Mehrheitseigentümer der KSV1870 Nimbusec GmbH, die im Februar die Nimbusec Deutschland GmbH in München aus der Taufe gehoben hat. Im Kern fokussiert das Linzer Start-up auf die Überwachung von Webseiten, um sicherheitsrelevante IT-Risiken aufzuzeigen. Zudem unterstützt Nimbusec global tätige Konzerne bei der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf Webseiten weltweit. In Deutschland wird der Fokus der Geschäftstätigkeit auf Website-Security liegen, da viele Konzerne dieses Thema in deutschen Headquarters zentral verwalten. Nachdem die Zahl von Cyberattacken in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen ist, ist der Bedarf größer denn je.



Die anhaltende Corona-Krise wie auch aktuelle politische Konflikte haben die Gefahr von Cyber-Attacken auf Unternehmen zuletzt noch einmal drastisch erhöht. Im Jahr 2021 gab es in Österreich um knapp 29 Prozent mehr Anzeigen (Gesamt: 46.200) von Internetkriminalität als im Jahr davor. Dabei sind laut Angaben des Bundeskriminalamtes zuletzt auch Cybercrime-Delikte um fast 20 Prozent auf rund 22.400 Fälle gestiegen – darunter fallen etwa Hacking, Datenbeschädigung oder -fälschung und Datenverarbeitungsmissbrauch. Ein ähnliches Bild in Deutschland, wo laut dem Cybercrime-Bericht 2020 des Bundesministeriums des Innern und für Heimat rund 108.000 Straftaten (+ 8 %) registriert wurden. „Wir spüren, dass die Nachfrage in Sachen IT-Security in Deutschland und Österreich zuletzt stark gestiegen ist“, so Mag. Alexander Mitter, Geschäftsführer der Nimbusec Deutschland GmbH, der diese Entwicklung folgendermaßen erklärt: „Mittlerweile ist es praktisch unmöglich, IT-Systeme wie Webseiten restlos gegen Hacker abzusichern. Wir müssen also mehr in die Überwachung und schnelle Reaktion investieren.“



Prävention und Reaktion im Fokus

Egal, ob Österreich oder Deutschland: Trotz der immer größer werdenden Gefahr von Cyberattacken wird das Thema Website-Security oft vernachlässigt. „Und das, obwohl gerade in Konzernen die Marketingabteilungen ständig neue Webseiten launchen. Manche Betriebe verwalten mehr als 100 Seiten, wobei IT-Sicherheit in der Regel eine untergeordnete Rolle spielt“, so Mitter. Je nach Bedarf prüft das Unternehmen Webseiten punktuell oder überwacht sie kontinuierlich. Im Kern analysiert die KSV1870 Nimbusec GmbH stündlich zehntausende von Webseiten auf sicherheitsrelevante Lücken, die für Täter potenzielle Eintrittslücken darstellen. Weiters werden die Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Richtlinien unter die Lupe genommen und Drittsoftware wie Google Analytics, die in die Websites eingebunden ist, identifiziert. „Zudem überprüfen wir, ob Webseiten Schadsoftware ausspielen, was häufiger vorkommt, als man denkt“, so Mitter.



Vermeidung ist nicht mehr möglich

Insgesamt geht es darum, Unternehmen einen Überblick über sämtliche von ihnen betriebene Webseiten zu verschaffen. In weiterer Folge besteht die Möglichkeit, ein vollständiges Sicherheitssystem zu implementieren, um Webseiten, für die das jeweilige Unternehmen verantwortlich ist, laufend auf IT-Sicherheitsvorfälle zu screenen. „Cyberangriffe passieren. Wir können aber dafür sorgen, dass sich Unternehmen bestmöglich auf ein IT-Security-Ereignis vorbereiten, um durch rasche Reaktion Schäden zu minimieren“, so Mitter. „Schon bisher konnten wir viele Kunden in Deutschland überzeugen. Mit unserer Tochter wollen wir für sie noch greifbarer sein, aber auch neue Kunden mit unserer Lösung erreichen.“



Deutschland: Wachstumspotenzial zehnmal so hoch

Durch die Übernahme von 74,5 Prozent der Nimbusec GmbH wurde der KSV1870 im April 2020 zum Mehrheitseigentümer des Linzer Unternehmens. Die KSV1870 Nimbusec GmbH ist seit ihrer Gründung im Jahr 2013 am deutschen Markt tätig und hat im Jänner 2022 rund die Hälfte ihres Umsatzes in Deutschland lukriert. Die nun erfolgte Gründung der Nimbusec Deutschland GmbH mit Sitz in München ist somit die konsequente Fortsetzung eines bereits vor Jahren eingeschlagenen Weges: „Die Wachstumschancen sind in Deutschland im Bereich IT-Security zehnmal so groß wie in Österreich. Um das Potenzial voll auszuschöpfen und Unternehmen in ganz Deutschland gezielt anzusprechen, war für die KSV1870 Nimbusec GmbH ein Standort in München der nächste logische Schritt“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, CEO der KSV1870 Holding AG. Auch deshalb, weil die Deutschland-Tochter von der Münchner Start-up-Szene profitieren und die regionale Nähe zu internationalen Großkonzernen nutzen möchte, um das Wachstum weiter anzukurbeln.



