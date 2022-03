Bitpanda-Investoren steigen bei fynup ein

Eigentlich wollte Georg Konrad nur seine Veranlagungen prüfen. Die Erfahrung mit fynup hat ihn so beeindruckt, dass mehr daraus wurde.

Wien (OTS) - Als Rechtsanwalt zählt das Studium von Bedingungen und Verträgen genau zu seinem Metier. Aber bei seinen bestehenden Lebensversicherungen waren Analyse und Vergleich selbst für den Profi eine Herausforderung. Umso mehr hat ihn der Vergleichs-Rechner von fynup beeindruckt, der die Auswirkungen auf Knopfdruck klar darstellt: Die hohen Kosten der Provisionen kann man sich gänzlich sparen. Wenn man weiß, wie.

Die Zukunft: Provisionsfrei vorsorgen



Den guten Riecher für FinTech-Start-ups haben Georg Konrad und sein Bruder Josef Konrad als frühe Bitpanda-Investoren bereits bewiesen. Da wundert es nicht, dass beide von der fynup Experience sofort begeistert waren. Erstmals können Konsument*innen selbst sehen, wieviel mehr man sich spart, wenn man provisionsfrei vorsorgt.

Dank digitalisierter Finanz-Beratung



Möglich machen das die drei Säulen von fynup. Neben kostenlosem Basis-Finanz-Wissen gibt es individuelle Honorar-Beratung nach Maß. Ein in Österreich völlig neuer und viel günstigerer Ansatz, der den Markt umkrempeln wird. Das Herzstück bildet die Software, die immer die jeweils optimale Kombination aus Fonds und Produkthülle findet.

Vom Kunden zum Investor



Diese Customer Journey funktioniert bereits so überzeugend, dass aus Kunden in diesem Fall sogar direkte Investoren wurden. Und das ist erst der Anfang. Als nächste Meilensteine werden ein Marktanteil von 10 % bei Fondspolizzen angepeilt, gefolgt von der Expansion in den DACH-Raum. Da sind die juristische Expertise und das Online-Vertriebs-Wissen der neuen Investoren garantiert ein Gewinn.

