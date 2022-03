Save Soil - Public Event

Right now, the most important aspect of conserving nature is the soil. If we do not stop soil degradation, the planet will not be conducive for human beings to live upon it” Sadhguru

Wien (OTS) - „Save Soil“ ist eine Kampagne zur Rettung des fruchtbaren Bodens. Es braucht eine weltweite Bewegung von Millionen Menschen, um einen Politikwechsel zu erreichen.

Darüber spricht Sadhguru am 28. März im Wiener Messecenter von 18:00 bis 20:00 Uhr in einer öffentlichen Veranstaltung, zu der sich jedefrau/jedermann anmelden kann.

Sadghuru ist in Indien ein Star, weil er in seinem Heimatland erfolgreich für die Umwelt kämpft. Er ist ein Star in den USA, wo er für seinen Einsatz zur Erhaltung des Planeten bewundert wird. Weltweit engagieren sich junge Menschen, um das Ziel „Save Soil“ zu erreichen.

Der weltbekannte Yogi und Visionär Sadhguru startet nun zu einer Motorradtour von London (UK) nach Südindien, um einen sofortigen Wechsel in der Politik aller UNO-Mitgliedsstaaten zu erreichen, der zu einer Revitalisierung der Bodenqualität führen soll.

Dazwischen liegen 28 Länder, 30.000 Kilometer mit dem Motorrad und viele Gespräche mit Umweltexpert:innen, Politiker:innen, Medienvertreter:innen und führenden Persönlichkeiten.

Vom 28. bis 29. März 2022 führt seine Route nach Wien. Dabei wird er im Messecenter einen Vortrag halten und mit vielen Menschen ins Gespräch kommen.

https://www.rettedenboden.at

