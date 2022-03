Wiener Hotel Ananas öffnet für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

WertInvest und JPI unterstützen die laufenden österreichischen Hilfsaktionen

Wien (OTS) - WertInvest und JPI öffnen das Hotel Ananas als temporäre Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die Initiative erfolgt in Abstimmung mit der Österreichischen Verkehrsbüro-Gruppe und der Stadt Wien im Rahmen der Hilfsmaßnahmen des Bundes.

Temporäre Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine



Die Eigentümer des Hotels Ananas, WertInvest und JPI, stellen 450 Zimmer des Hauses für die kommenden zwei Monate zur Verfügung, um geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern eine erste sichere Unterkunft bei der Ankunft in Österreich bieten zu können. Die Organisation übernimmt die Stadt Wien. Für die Betreuung der Gäste ist der Samariterbund gemeinsam mit dem Hotelmanagement der Verkehrsbüro-Gruppe zuständig.

„Uns macht, wie alle Menschen in Österreich, das Leid der Ukrainer höchst betroffen. Darum haben wir uns entschlossen, rasch und effizient zu helfen. Denn gesellschaftliche Verantwortung ist für uns von JPI kein leeres Schlagwort. Mit dem Hotel Ananas öffnen wir für die Flüchtlinge eine bequeme Zwischenstation, damit sie in Ruhe ihre weiteren Schritte organisieren können“ , so der geschäftsführende Gesellschafter der JP Immobiliengruppe, Dr. Daniel Jelitzka.



Auch für den geschäftsführenden Gesellschafter von WertInvest, DDr. Michael Tojner, ist es selbstverständlich schnell zu helfen: „Aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine flüchten Menschen, die alles verloren haben. Wir wollen ihnen bei ihrer Ankunft in Österreich eine sichere, gute Unterkunft bieten. Sie können zu Kräften kommen, sich um ihre Familien kümmern, das Erlebte verarbeiten. Wir haben bereits seit einigen Wochen einen Teil des Hotel Intercontinental für Geflüchtete bereitgestellt und versorgen dort bereits über 100 Menschen. Es freut mich sehr, dass wir mit dem Hotel Ananas jetzt noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten anbieten können.“



Das Hotel Ananas: Das 539 Zimmer-Haus an der Wienzeile umfasst eine Gesamtfläche von 21.500 m² und ist das größte 4-Sterne-Hotel in Wien. Die zentrale Lage in der Nähe des Wiener Naschmarktes, direkt an der U4 (zukünftig am neuen U-Bahn Drehkreuz U2/U4 Pilgramgasse), machen das „Ananas“ schon seit Jahrzehnten zu einem beliebten und von Touristen und Geschäftsreisenden gleichermaßen geschätzten Hotel. Jetzt wird es temporär für die Menschen aus der Ukraine geöffnet.

