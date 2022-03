Persistent kündigt die Übernahme von MediaAgility an, einem Google Cloud Premier Partner

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) - Persistent Systems(BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von MediaAgility mit Sitz in Princeton, New Jersey, getroffen hat.

MediaAgility ist ein globaler Anbieter von Cloud-Transformationsdiensten mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung skalierbarer, cloudbasierter Lösungen als Google Cloud Premier Partner. Das Unternehmen bietet Cloud-native Anwendungsentwicklung und -modernisierung, Analytik und KI, Cloud-Engineering, Migrationen und Managed Services für seine mehr als 35 Enterprise-Service-Kunden auf der ganzen Welt. MediaAgility wurde von Gartner® als Nischenanbieter im Magic QuadrantTM für Public Cloud IT Transformation Services für 2021 positioniert und für die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet. Media Agility beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in den USA, Mexiko, Großbritannien und Indien und verfügt über 31 Google Cloud-Partner-Expertisen, mehr als 330 Google Cloud-Zertifizierungen und sieben Google Cloud-Partner-Spezialisierungen.

Google Cloud bietet Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit, erweiterte Daten- und Analysefunktionen sowie Containerisierungsfunktionen für Unternehmen, die ihre Legacy-Infrastruktur umwandeln und ihre Anwendungen in die Cloud verlagern. Nach Angaben von Gartner hat der Markt für öffentliche Cloud-Dienste eine jährliche Wachstumsrate von 20,7%1 über fünf Jahre.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Google Cloud-Expertise wird diese Akquisition die Fähigkeit von Persistent erweitern, Cloud-basierte digitale Transformationsprojekte für unsere globalen Kunden durchzuführen.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent Systems

„Wir beobachten ein schnelles Wachstum bei der Cloud-Nutzung in allen Branchen und investieren weiter, um unsere Kunden auf ihrer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Reise besser zu unterstützen. Die Übernahme von MediaAgility baut auf unserer bestehenden Partnerschaft mit Google auf und legt den Grundstein für eine dedizierte Google-Geschäftseinheit, die vertikalisierte Lösungen ermöglicht und die Strategie von Persistent fortsetzt, relevante Fähigkeiten bei wichtigen Hyperscale-Partnern hinzuzufügen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, das volle Potenzial von Persistent für unsere Kunden auszuschöpfen

Thomas Kurian, Vorstandsvorsitzender, Google Cloud

„Google Cloud-Partner haben die große Chance, die digitale Transformation von Unternehmen zu unterstützen und wichtige Dienste zu liefern, damit Kunden in einer digitalen Welt erfolgreich sein können. Persistent und MediaAgility verfügen über fundiertes Fachwissen im Bereich der Unternehmenstransformation in verschiedenen Branchen und über Hunderte von Google Cloud-zertifizierten Fachleuten in wichtigen Transformationsbereichen wie Zusammenarbeit und maschinelles Lernen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam zum Erfolg unserer Kunden beizutragen

Rajesh Abhyankar, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer, MediaAgility

„Bei MediaAgility haben wir uns auf den Aufbau von End-to-End Cloud-Native-Engineering-Funktionen auf der Google Cloud Platform konzentriert. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach unseren Dienstleistungen wollten wir weltweit viel schneller expandieren. Persistent teilt unsere Vision, die Transformation für Kunden in der neuen Multi-Cloud-Welt voranzutreiben. Ich freue mich darauf, den neuen Google-Geschäftsbereich bei Persistent mit aufzubauen und zu leiten, basierend auf unseren Fähigkeiten und der florierenden Google Cloud-Partnerschaft."

[1] Gartner, Prognose: Public Cloud Services, weltweit, 2019-2025, 1Q21 Update, Doc ID: G00743201, März 2021

Über Persistent

Mit über 16.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under A Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für beständige Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Für Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/flcs/

