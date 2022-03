VSStÖ Wien startet Kampagne „Alles Allen“

Beim Kampagnenauftakt am Montag sammelten sich zahlreiche Studierende vor dem Bundeskanzleramt, um ein Zeichen gegen den Kapitalismus und dessen ausbeuterische Dynamiken zu setzen.

Viel zu lange haben Interessen von Profit und Kapital die Weltordnung bestimmt. Schluss damit, dass einige wenige alles besitzen! Wir wollen, dass alles auf dieser Welt allen gehört! Stefanie Berger, Vorsitzende VSStÖ Wien 1/3

Die Bundesregierung versagt. Denn politisch ist unser Alltag von Rücktritten, Korruptionsskandalen und gekauften Umfragen geprägt. Die einen kaufen sich Umfragen während die anderen nicht wissen, wie sie ihr nächstes Mittagessen kaufen - das ist schlicht und einfach pervers! Stefanie Berger, Vorsitzende VSStÖ Wien 2/3

Wir kämpfen für eine Welt in der alles allen gehört. Denn wir wollen ein freies, selbstbestimmtes und gutes Leben für alle Menschen. Stefanie Berger, Vorsitzende VSStÖ Wien 3/3

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) Wien ist gestern in eine neue Kampagne gestartet, die unter dem Motto „Alles Allen“ die Ausbeutung des Kapitalismus aufzeigt. Gestartet wurde die Kampagne mit einer Auftaktveranstaltung am 14. März vor dem Bundeskanzleramt. Dabei wurde ein Wohnzimmer mitten auf dem Platz errichtet, um zu zeigen, dass der öffentliche Raum nicht den Eliten und den Wohlhabenden, sondern allen gehören sollte. Nach mehreren Redebeiträgen wurde ein Video gezeigt und die Kampagne somit offiziell eingeläutet.





„Viel zu lange haben Interessen von Profit und Kapital die Weltordnung bestimmt. Schluss damit, dass einige wenige alles besitzen! Wir wollen, dass alles auf dieser Welt allen gehört!“ , so Stefanie Berger, Vorsitzende des VSStÖ Wien. „Die Bundesregierung versagt. Denn politisch ist unser Alltag von Rücktritten, Korruptionsskandalen und gekauften Umfragen geprägt. Die einen kaufen sich Umfragen während die anderen nicht wissen, wie sie ihr nächstes Mittagessen kaufen - das ist schlicht und einfach pervers!“ ergänzt Berger.





Mit dieser Kampagne will der VSStÖ Wien aufzeigen, wie der Kapitalismus in den Alltag aller Menschen eingreift und Studium, Freizeit, Arbeit, aber auch unser Denken beeinflusst und prägt. In einem weiteren Schritt soll diskutiert werden, wie man sich kollektiv aus diesen Zwängen des Kapitalismus befreien kann. Letztlich soll die Kampagne dann in der Suche nach einer gemeinsamen Utopie enden. „Wir kämpfen für eine Welt in der alles allen gehört. Denn wir wollen ein freies, selbstbestimmtes und gutes Leben für alle Menschen.“ schließt Berger.

Fotos zur lizenzfreien Verwendung: https://flic.kr/s/aHBqjzFVtz

