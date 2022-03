Finanzminister Brunner bei „Milborn“ und Schilling gegen Kerle bei „Die Politik-Insider“ – Mittwoch ab 21:15 Uhr auf PULS 24

Wien (OTS) - Am PULS 24-Talk-Mittwoch sind bei Corinna Milborn Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sowie danach der neue Flüchtlingskoordinator Michael Takacs und Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien, zu Gast. Gundula Geiginger begrüßt bei "Die Politik-Insider" Klima-Aktivistin Lena Schilling und Sprecher der Automobilimporteure, Günther Kerle.

Das Leben in Österreich wird immer teurer: Sowohl Energie- als auch Lebensmittelpreise steigen stark an und stellen immer mehr Menschen vor Probleme. Ein Profiteur davon ist der Staat: Höhere Preise bringen auch mehr Steuereinnahmen. Wie kann die Politik gegen die hohen Preise vorgehen und wie schützen wir die Ärmsten der Bevölkerung vor dem Verlust ihrer Lebensgrundlage? Dazu begrüßt PULS 24-Infochefin Corinna Milborn am Mittwoch um 21:15 Uhr Finanzminister Magnus Brunner im "Milborn"-Studio.

Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Viele von ihnen kommen auch nach Österreich. Vor allem am Wiener Hauptbahnhof kommen immer mehr Vertriebene an. Welche Herausforderungen sich dabei für Österreich auftun und wie wir so vielen Menschen wie möglich helfen können, erzählen bei Corinna Milborn am Mittwoch auf PULS 24 der neue Flüchtlingskoordinator Michael Takacs und der Geschäftsführer der Wiener Caritas, Klaus Schwertner.

Direkt danach begrüßt Gundula Geiginger bei „Die Politik-Insider“ die Klimaaktivistin Lena Schilling und den Sprecher der Automobilimporteure, Günther Kerle, zur Diskussion: „Hoher Spritpreis - Chance für die Klimawende?“

"Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ und „Die Politik-Insider“ – am Mittwoch, 16.März, ab 21:15 Uhr und in Wiederholung ab 22:45 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470