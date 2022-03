AK Wien begrüßt Wiener Energieunterstützung Plus

Maßnahmenprogramm unterstützt in der momentanen Hochpreisphase zielgerichtet besonders betroffene Haushalte

Wien (OTS) - Die heute, Dienstag, vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vorgestellte „Energieunterstützung Plus“ ist ein wichtiger und richtiger Schritt zur Entlastung besonders betroffener Haushalte von den immer weiter steigenden Energiepreisen. Dieses Maßnahmenpaket kommt in dieser außerordentlichen Belastungssituation gerade rechtzeitig, um den jetzt am schlimmsten Betroffenen zu helfen und gleichzeitig ein Abrutschen von weiteren Bevölkerungsgruppen in Energiearmut zu verhindern – denn die Preisspirale wird sich auch in den kommenden Monaten weiterdrehen.

Wien präsentiert damit ein Maßnahmenbündel, das rasch wirkt und den Haushalten jetzt, aber auch in Zukunft hilft: Einerseits wird mittels pauschaler Auszahlung ohne Antrag bei den laufenden Rechnungen unkompliziert unterstützt, andererseits gibt es Abhilfe bei drohenden Nachzahlungen im Zuge der Jahresabrechnungen oder bei Zahlungsrückständen. Wer schnell hilft – hilft doppelt: Wien geht hier mit gutem Beispiel voran.

Angesichts der dramatischen Lage, in der sich viele Haushalte weiterhin befinden, müssen aber zusätzliche österreichweite Maßnahmen ergriffen werden. Die AK fordert diesbezüglich bereits seit längerem ein umfassendes Schutzpaket und sieht dabei, neben den Bundesländern, vor allem die Bundesregierung und die Energiewirtschaft in der Pflicht, Entlastungsmaßnahmen zu setzen. Die EU Kommission hat dazu im Zuge ihrer beider Werkzeugkästen (Toolbox 1 und „REPowerEU“) den Entscheidungsträger:innen alle Hebel aufgezeigt. Jetzt gilt es, diese in die Hand zu nehmen und zum Einsatz zu bringen.

