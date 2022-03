Stögmüller: Das ganze Land fest in schwarzer Hand – Landesverwaltung wird immer mehr zum Vorzimmer der ÖVP OÖ

Chefredakteur der ÖVP-Parteizeitung wird Leiter der Abteilung Presse des Landes

Linz (OTS) - Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein engstes Umfeld haben offenbar einen strikten Plan und eine Vorstellung davon, wie und mit wem die Leitungsfunktionen in der Landesverwaltung besetzt zu sein haben: ÖVP Parteibuch oder CV-Mitgliedschaft scheinen dabei das zentrale Kompetenzkriterium zu sein. Neben vielen Führungskräften mit ÖVP-Nähe kommt nun mit der Entscheidung, den Chefredakteur der ÖVP-Parteizeitung zum obersten Kommunikationschef des Landes Oberösterreich zu machen, der nächste Schlag.

„Nun wurde bekanntgegeben, dass der Chefredakteur der ÖVP-Parteizeitung in Oberösterreich zum Leiter der Abteilung Presse des Landes ernannt hat. Damit gerät die Landesverwaltung immer mehr zum Vorzimmer der ÖVP. LH Stelzer müsste nach den letzten Krisenmonaten und den ans Tageslicht getretenen Missständen des Systems Kurz wissen, wie wichtig es für den Öffentlichen Dienst ist, dass an den Schaltstellen die besten Köpfe sitzen, die ihr Handeln nach dem Wohle des Landes und nicht nach den Wünschen einer Partei ausrichten. Fatal wäre, wenn für die vielen engagierten MitarbeiterInnen im Amt die Botschaft übrigbliebe, dass man sich für Führungsfunktionen nur mehr mit Parteibuch bewerben darf", so der Grüne NAbg. David Stögmüller.

