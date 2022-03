Cannaport und HAPA pharm zeichnen exklusive Kooperationsvereinbarung rund um die Versorgung des DACH-Marktes mit Cannabis-Blüten und cannabinoidhaltigen Extrakten (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Hamburger Vertriebs- und Großhandelsgesellschaft Cannaport GmbH und die international tätige Unternehmensgruppe HAPA pharm GmbH aus Dortmund haben sich auf eine weitreichende strategische Kooperation rund um die Versorgung des DACH-Marktes mit Cannabis-Blüten (Strain "Amnesia Kush") sowie mit cannabinoidhaltigen Extrakten für medizinische Zwecke verständigt.

Mit der jüngst erfolgten Zeichnung eines exklusiven und langfristig ausgerichteten Lieferabkommens besiegeln Cannaport und HAPA pharm ihr Bestreben, den stetig wachsenden Bedarf an medizinischem Cannabis in der DACH-Region durch den Import und den Vertrieb hochwertiger Cannabis-Blüten und cannabinoidhaltiger Extrakte nachhaltig zu bedienen. Dies vor dem Hintergrund, dass der Bedarf an medizinischem Cannabis in der DACH-Region auch in Zukunft nur durch zusätzlich Importe gedeckt werden kann.

Während sich HAPA pharm im Zuge der Kooperationsbeziehung für den Anbau von Cannabis-Blüten sowie für die Herstellung von cannabinoidhaltigen Extrakten verantwortlich zeichnet, übernimmt Cannaport das Marketing und den exklusiven Vertrieb des entsprechenden Produktangebots gegenüber Ärzten, Apotheken und pharmazeutischen Großhandelsunternehmen in der DACH-Region. Mit der Bündelung von Kernkompetenzen beider Kooperationspartner und gegenwärtigen Produktionskapazitäten von bis zu 15 Tonnen Cannabis pro Jahr entsteht ein einzigartiger Full Service-Dienstleister über die vollständige Versorgungskette hinweg: Vom Anbau der Cannabis-Pflanze, über den Import, dem Vertrieb bis hin zur Abgabe an Patienten/-innen über Ärzte und Apotheken.

Über HAPA pharm GmbH:

Die HAPA pharm ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Dortmund. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Produktion von medizinischem Cannabis. Das Unternehmen verfügt über eine der modernsten, EU-GMP zertifizierten Produktionsanlagen für medizinisches Cannabis in Europa mit einer Produktionskapazität von zurzeit bis zu 15 Tonnen Cannabisblüten pro Jahr.

Weitere Informationen auf www.hapa-pharm.de

Über Cannaport GmbH:

Die Cannaport ist ein in Hamburg ansässiges, auf den Vertrieb von medizinischem Cannabis spezialisiertes Großhandelsunternehmen. Die Cannaport verfügt über langjährig etablierte Marktzugänge zu Ärzten, Apotheken und pharmazeutischen Großhandelsunternehmen.

Weitere Informationen auf www.cannaport.de

