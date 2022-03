Mahrer/Wölbitsch ad Energieunterstützung: Wo ist die Entlastung des Mittelstandes und der Familien?

Auch die breite Mitte in unserer Stadt muss entlastet werden – Stadt muss bei Wien Energie ansetzen – Teuerungsgesetz gehört abgeschafft

Wien (OTS) - „Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass nun nach einer langen Zeit der Evaluierung ein entsprechendes Energieunterstützungspaket präsentiert wurde. Dennoch ist in diesem Zusammenhang die Frage zu stellen: Wo bleibt die Entlastung des Wiener Mittelstandes und der Familien?“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion auf die heutige Pressekonferenz von Bürgermeister Ludwig.

So sollen im Zuge der 1. Säule 200 Euro an Mindestsicherungssicherungsbezieher, Mindestpensionisten, Bezieher einer Arbeitslosenleistung und an Wohnbeihilfen-Bezieher ausbezahlt werden. „Das ist zwar wichtig und richtig. Dennoch dürfe auch die breite Mitte nicht alleine gelassen werden, die aktuell ebenfalls stark betroffen ist. Vor allem Familien mit Kindern müssen ausreichend unterstützt werden“, so Mahrer weiter.

Wien Energie - Soziale Verantwortung wahrnehmen

Auch die Maßnahmen, die die Stadt in ihrem eigenen Bereich setzen könnte, werden bei weitem nicht genutzt. Die Volkspartei Wien habe bereits im Vorfeld klargemacht, dass die Stadt dort ansetzen müsse, wo sie die Möglichkeit und die Kompetenz hat, entsprechende Maßnahmen durchzusetzen.

So stehe der stadteigene Energie-Versorger Wien Energie, der hohe Gewinne erwirtschaftet, ausschließlich im Eigentum der Stadt. „Daher muss auch eine gewisse soziale Verantwortung bei der Preisbildung eingefordert und die hohen Energiepreise nicht auf die Menschen abgewälzt werden“, so Klubobmann Wölbitsch.

Wiener Teuerungsgesetz muss abgeschafft werden

Nicht zu vergessen sei auch, dass die Stadtregierung mittels des Valorisierungsgesetzes und dem damit in Verbindung stehenden Teuerungsprozess die Bevölkerung und auch die Wirtschaft enorm belastet. „Die SPÖ darf nicht weiter mutwillig an der Gebührenschraube drehen, gerade wenn den Wienerinnen und Wienern immer weniger Geld in der Tasche bleibt“, so Wölbitsch weiter.

Paket muss nachgebessert werden – Im Sinne des Mittelstandes und der Familien



„Bürgermeister Ludwig ist daher dringend aufgefordert hier nachzuschärfen und darauf zu achten, dass sämtliche Menschen, die von den steigenden Energiepreisen betroffen sind, auch entlastet werden. Im Sinne des Wiener Mittelstandes und der Familien“, so Mahrer und Wölbitsch abschließend.

