NEOS Wien/Emmerling: Rasche Hilfe in Zeiten der Energiekrise gesichert

Bettina Emmerling: „Mit der Wiener Energieunterstützung PLUS 2022 leisten wir schnelle Hilfe und investieren in die Zukunft!”

Wien (OTS) – Sehr zufrieden ist NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling über das Ergebnis der Verhandlungen zur Wiener Energieunterstützung PLUS: „Wir sind einerseits froh, dass wir uns auf eine rasche Hilfe für Menschen, die die Energiekrise besonders zu spüren bekommen, einigen konnten. Andererseits freuen wir uns aber auch, dass Wien weitreichende und nachhaltige Energiesparpläne vorlegt, die den vorgeschlagenen Weg der NEOS nochmals bestätigen.”

Rund 262.000 vulnerable Wiener_innnen bekommen eine Energiekostenpauschale von 200 Euro. Darunter befinden sich Mindestsicherungsbezieher_innen, Mindestpensionisten_innen sowie wohnbeihilfenbeziehende- und arbeitslose Menschen.

Kurzfristige finanzielle Hilfen sind aktuell notwendig, aber nicht als Dauerlösung einer anhaltenden Energiekrise zu sehen: „Deshalb war es wichtig, dass wir auch bei nachhaltigen Investitionen eine Einigung erzielen konnten. Um die Energiekosten jedes Einzelnen dauerhaft zu senken, werden rund 48 Millionen in die thermische Sanierung von Altbau, in einen energieeffizienten Neubau sowie für die Errichtung ökologisch nachhaltiger Energieanlagen investiert”, so Bettina Emmerling abschließend.

Für NEOS Gemeinderat und Energiesprecher Stefan Gara sollen weitere Maßnahmen gesetzt werden, um die Energiekosten nachhaltig zu senken: „Energie kann intelligenter bzw. effizienter genutzt werden. Die Wiener Energieunterstützung setzt hier gemäß des Wiener Klimafahrplans einen wichtigen Schritt für mehr Energieeffizienz durch thermische Sanierung und den Ausbau an erneuerbaren Energien”, so Gara.

