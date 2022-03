SPÖ-Kucher: „Corona-Chaos geht weiter. Regierung verabschiedet sich trotz Höchstinfektionen vom umfassenden Gratis-Test-Angebot“

Wien (OTS/SK) - „Der Chaos-Kurs dieser Regierung im Corona-Management wird nahtlos fortgesetzt. Während Österreichs Bevölkerung unter den höchsten Infektionszahlen seit Ausbruch der Pandemie leidet, hat die Regierung die Pandemie abgesagt. Man verabschiedet sich vom umfassenden Gratis-Testangebot und lockert weiter Schutzmaßnahmen“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zu den heutigen Ankündigungen des neuen Gesundheitsministers Rauch, wonach nur mehr 5 PCR-Tests und 5 Antigen-Tests pro Monat gratis sein sollen. „Während andere Länder nach Österreich schauen, wie ein erfolgreiches Testregime gemacht wird, werden bei uns funktionierende Strukturen wieder zerstört“, kritisiert Kucher. ****

Die heutigen Ankündigungen lassen auch viele Fragen offen. Man wisse nicht, was man künftig fürs Testen zahlen muss, wie es in den Schulen weitergeht oder was tun Arbeitnehmer*innen, wenn der Arbeitgeber jeden zweiten Tag einen Corona-Test verlangt, usw. Kucher empfiehlt dem Gesundheitsminister mehr auf Expert*innen und weniger auf Stelzer, Köstinger & Co zu hören, „denn dann wären wir deutlich besser durch diese Krise gekommen. Gerade wegen dem chaotischen Zick-Zack-Kurs hat die Bevölkerung das Vertrauen in die Regierung verloren. Wenn man nicht regieren kann, sollte man es einfach bleiben lassen.“ (Schluss) sl/up



