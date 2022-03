Führungswechsel bei Bayer Südosteuropa

Charlotte van Randenborgh wird Head of Communications & Public Affairs, Science and Sustainability und Daniel Schwabe übernimmt HR-Leitung

Wien (OTS) - Seit dem ersten Quartal dieses Jahres gibt es bei Bayer in der Region Südosteuropa zwei neue Mitglieder im Führungsteam.

Charlotte van Randenborgh hat mit 1. März 2022 die Funktion als Head of Communications & Public Affairs, Science and Sustainability übernommen. Sie folgt Daniela Winnicki, die in eine globale Rolle innerhalb des Bayer-Konzerns wechselte. Charlotte van Randenborgh verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Public Affairs auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Sie ist seit 2014 für Bayer tätig, zuletzt als Head of Global Digital and Innovation Policy. Vor ihrem Wechsel zu Bayer war sie im Europäischen Parlament in Brüssel tätig. Die Politikwissenschafterin studierte in Köln und Kopenhagen und startete ihre Karriere in einer Kommunikationsberatung.

„ In der Kommunikation wollen wir thematisch im Bereich Nachhaltigkeit neue Akzente setzen und aufzeigen, wie wir unsere Vision Health for All, Hunger for None Realität werden lassen “, erklärt van Randenborgh.

Daniel Schwabe leitet ab sofort Human Resources bei Bayer Austria und verantwortet damit die Personalagenden für die gesamte Region Südosteuropa. Der gebürtige Berliner wechselte 2004 zur Bayer AG und hatte verschiedene HR-Positionen inne, zuletzt als globaler HR Business Partner für Pharma Commercial Operations der Region Europa, Naher Osten und Afrika mit Sitz in Berlin. Schwabe verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Change Management, Organisationsentwicklung und Talent Management. Der Wirtschaftsjurist studierte an der HTW Berlin. Er folgt Jürgen-Dietmar Schuster, der sich nach mehr als 27-jähriger Tätigkeit für Bayer in den wohlverdienten Ruhestand begeben hat.

„ Mein Fokus liegt darauf, gemeinsam mit einem engagierten Team Bayers Transformation zu einer agilen Organisation in der Region tatkräftig mitzugestalten und Human Resources in den Managementteams eine starke Stimme zu geben “, betont Daniel Schwabe.

