Grüne Wien/Pühringer, Kraus begrüßen Wiener Energieunterstützung Plus – leistbares Leben in Wien braucht jedoch mehr

Wien (OTS) - Die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus begrüßen die heute von der SPÖ präsentierte Energieunterstützung Plus. „Die Bundesregierung ist mit dem Teuerungs- und Energiekostenausgleich vorangegangen. Es war jetzt höchst an der Zeit, dass Wien ebenfalls nachzieht und jenen, die es am Dringendsten brauchen, direkt und unbürokratisch hilft”, so Kraus. Die Energieunterstützung kann jedoch nur ein erster Schritt sein.



”Das leistbare Leben in Wien ist derzeit für noch viel mehr Menschen in Gefahr. Die extrem stark steigenden Preise betreffen mittlerweile auch die breitere Mittelschicht. Wir müssen alle Bereiche des täglichen Lebens abfedern: Von Mobilität bis zum Wohnen“, so Pühringer. Daher werden die Grünen Wien in den kommenden Tagen ein eigenes Maßnahmenpaket für leistbares Leben in Wien vorlegen. Teuerungsausgleich und soziale Absicherung stehen dabei im Zentrum aller Maßnahmen, vor allem in den Bereichen Wohnen und Mobilität.

