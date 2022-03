Einladung VGT-Aktion: Ministerin Köstinger betreibt Sandkastenpolitik

Während aktuell alle Tierschutzombudsleute ein Ende des Vollspaltenbodens fordern, ist BM Köstinger nicht ansprechbar für Tierschutzanliegen und spielt stattdessen im Sand

Wann: Donnerstag, 17. März 2022, 10:30 Uhr

Wo: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien

Was: Eine als Ministerin Köstinger verkleidete Aktivistin spielt ungestört im Sandkasten, während sie laufend von Tierschützer:innen auf das Leid der Schweine auf Vollspaltenboden hingewiesen wird. Sie jedoch reagiert nicht darauf, dreht sich weg und spielt weiter.



Seit mehr als 2 Jahren versucht der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN einen Termin bei Landwirtschaftsministerin Köstinger zu bekommen, um das Thema Schweinehaltung und Vollspaltenboden gemeinsam an einem Tisch zu besprechen. Wie das erwachsene Menschen so tun. Aber nicht einmal zu einem Treffen ist Ministerin Köstinger bereit. Bei öffentlichen Auftritten benutzt sie Hintereingänge und Tiefgaragenzufahrten, um nicht mit Tierschützer:innen auf der Straße sprechen zu müssen. Und wenn es dann doch der eine oder die andere schafft, sie hautnah bei einem Event anzutreffen und anzusprechen, wie letztens im Zuge des Besuchs der BeSt, dann läuft sie davon, versteckt sich und ignoriert schlichtweg die Menschen, die einfach nur eines wollen: ein Ende der Tierquälerei auf Vollspaltenboden.

