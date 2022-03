10. Bezirk: Musik-Nachmittag „Darling, ich bin im Kino“

Anmeldungen zum Konzert am 20. März: Telefon 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Das Ensemble „Singing Dream Team“ will am Sonntag, 20. März, die Zuhörerinnen und Zuhörer im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ab 16.00 Uhr mit Liedergut aus Filmen und Musicals erfreuen. Das bunte melodische Programm hat den Titel „Darling, ich bin im Kino“. 5 Künstlerinnen und Künstler rufen dem Publikum mannigfaltige „Film-Szenen voll Liebe, Sehnsucht, Freud‘ und Leid“ in Erinnerung. Der Eintritt kostet 12 Euro. Das ehrenamtlich aktive Organisationsteam des Vereins „Kultur 10“ ersucht um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften sowie um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim) und E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Das „Singing Dream Team“ besteht beim anstehenden Konzert aus den Gesangssolisten Regine Pawelka-Oskera, Margit Pregler und Michael Wagner. Außerdem verstärken Natascha Rojatz (Saxophon und Klarinette) und Roman Teodorowicz (Keyboard) das beliebte Ensemble. Erteilung von Auskünften: Telefon 0699/11 48 38 48. Kontakt zur Team-Leitung per E-Mail: regine.pawelka@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Singing Dream Team“: www.singingdreamteam.com

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

