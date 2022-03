Bischöfe beten mit geflüchteten Ukrainern um Frieden

Gottesdienst mit Familien im Rahmen der Bischofskonferenz in Maria Waldrast - Ukrainischer Generalvikar Kolasa: "Während wir hier beisammen sind, schlagen Raketen in allen Teilen der Ukraine in Wohngebieten ein"

Matrei am Brenner (KAP) - Die österreichischen Bischöfe haben im Rahmen ihrer Vollversammlung Geflüchtete aus der Ukraine getroffen und mit ihnen für den Frieden in ihrer Heimat gebetet. Unter den rund fünfzig Kriegsflüchtlingen war auch eine Gruppe taubstummer Kinder, die derzeit im kirchlichen Haus Marillac in Innsbruck untergebracht sind. Ort der Begegnung und des Gebets am Montagabend war das Wallfahrtskloster Maria Waldrast unweit des Tagungsortes der Bischofskonferenz in Matrei am Brenner.

Begleitet wurde die Gruppe - unter ihnen fast ausschließlich ukrainische Mütter mit ihren Kindern sowie junge Erwachsene - vom Generalvikar im Ordinariat für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich, Yuriy Kolasa. "Während wir hier beisammen sind, schlagen Raketen in allen Teilen der Ukraine in Wohngebieten ein", schilderte der aus der ukrainischen Erzeparchie Lemberg stammende Priester im Rahmen des Gottesdienstes mit den Bischöfen die Lage. "Es gibt bereits tausende Opfer, darunter Frauen, Frauen und ältere Menschen." Gleichzeitig entwickle sich eine "humanitäre Katastrophe" im Land. Millionen seien auf der Flucht, tausende Frauen und Kinder suchten Schutz in Österreich.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich Kolasa namens der Geflüchteten "tief berührt" von der großen Solidarität und Hilfsbereitschaft in Österreich. "Sie haben heute diesen geflüchteten Familien ihre Menschenwürde und Lebensfreude zurückgegeben", sagte Kolasa an die Bischöfe gerichtet, die nach dem Gottesdienst zu einem gemeinsamen Abendessen im Kloster geladen hatten.

Im Rahmen des Gottesdienstes mit den Bischöfen beteten und sangen Kolasa sowie ein kleiner Chor der ukrainischen Gemeinde in Innsbruck den Hymnos Akathistos. Dieses Marienlob aus Konstantinopel gilt als weltweit älteste Mariendichtung. Er wird seit über 1.200 Jahren in der byzantinisch-ostkirchlichen Tradition gesungen, "in der Ukraine und ebenso in Russland", wie Kolasa betonte.

Mehr: https://www.kathpress.at/goto/meldung/2123203

Honorarfreie Bilder von der Vollversammlung der Bischofskonferenz unter: www.kathpress.at/fotos

((ende)) PWU/GPU

Copyright 2022, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at