Einladung zu Aktion: Die große Hoffnung ist Tierschutzminister Johannes Rauch

VGT-Schweine versammeln sich in Bregenz, um auf die Qual des Vollspaltenbodens aufmerksam zu machen

Wann: Mittwoch, 16. März 2022, 12.00 bis 13.00 Uhr

Wo: vor dem Landhaus in Bregenz, Römerstraße 15, 6901 Bregenz

Was: Aktivistinnen und Aktivisten des VGT werden sich vor dem Landhaus in Bregenz versammeln, um auf das jahrzehntelang Leid von zig Millionen Schweinen auf österreichischen Vollspaltenboden aufmerksam zu machen.



Besonderes Vertrauen und große Hoffnung setzen sie in den neuen Tierschutzminister und Vorarlberger Johannes Rauch, dem sie morgen eine Grußbotschaft übermitteln werden.

Beenden Sie das Tierleid, Herr BM Rauch!

