Neue Doku „Der talentierte Herr Hessenthaler – Wie man eine Regierung zu Fall bringt“

Am 16. März um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Julian Hessenthaler, Privatermittler aus Wien, der Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in die Video-Falle lockte, sitzt seit mittlerweile 15 Monaten in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft und wartet auf sein Urteil. Ihm droht eine 15-jährige Haftstrafe. Grund dafür ist allerdings nicht das Ibiza-Video. Die Anklage wirft ihm den Handel mit 1,25 Kilogramm Kokain vor und stützt sich dabei auf die Aussagen von zwei Belastungszeugen.

Julian Hessenthaler hat die jüngste innenpolitische Entwicklung in Österreich geprägt wie kaum ein anderer, denn er ist der Urheber des Ibiza-Videos. Als es am 17. Mai 2019 veröffentlicht wurde, ahnte noch niemand, wie weit die Folgen reichen würden: Es beendete die politischen Karrieren von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus und brachte die türkis-blaue Regierung zu Fall. Die folgenden Ermittlungen lösten eine Kette an Ereignissen aus, die schließlich zum Rücktritt von Sebastian Kurz und jüngst zur Verhaftung der ehemaligen Ministerin Sophie Karmasin führten.

Die Dokumentation „Der talentierte Herr Hessenthaler“ von Marlies Faulend, Elisabeth Pfneisl und Hubertus Schwarz geht am Mittwoch, dem 16. März 2022, um 21.05 Uhr in ORF 1 der Frage nach, inwieweit das Ibiza-Video in Julian Hessenthalers Drogenprozess doch eine Rolle spielt. Das Urteil soll am 16. März fallen.

Erstmals im österreichischen Fernsehen sprechen alle (männlichen) Protagonisten des Ibiza-Videos: Julian Hessenthaler, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Und jener Mann, der die sogenannte Spesenaffäre aufdeckte: Oliver Ribarich, Straches ehemaliger Leibwächter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at