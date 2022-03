Start des 360° JournalistInnen Traineeships der Wiener Zeitung Mediengruppe

Sechs junge JournalistInnen und MedienmacherInnen arbeiten vier Monate als Trainees bei der Wiener Zeitung Mediengruppe und ihren Partnern.

Wien (OTS) - Aus rund 80 Bewerbungen wurden sechs junge JournalistInnen und MedienmacherInnen für das 360° JournalistInnen Traineeship der Wiener Zeitung Mediengruppe ausgewählt.

Das Programm kombiniert Journalismus und Wirtschaft und bringt Inhalte mittels Trainings on the Job und Workshops in Kleingruppen näher. Die Inhalte reichen von journalistischer Recherche, Storytelling, Medienrecht, Medienökonomie, Marketing & Sales, Betriebswirtschaft, Finanzierung & Controlling über Innovations- und Projektmanagement.

Die Partner der Wiener Zeitung Mediengruppe für dieses Projekt sind das Kuratorium für Journalistenausbildung (KfJ), die Fachhochschule St. Pölten, Dossier, Brutkasten und Wirtschaftskammer Österreich.

In der ersten Phase sammeln die Trainees Praxiserfahrungen in den Abteilungen der Wiener Zeitung Mediengruppe, so auch in Redaktion, Content Production und Marketing & Sales. In einer zweiten Phase entsendet die Mediengruppe Trainees zu den Praxispartnern aus dem Medienbereich Brutkasten, Dossier und WKÖ. Dort erfolgen weitere Trainings on the Job mit dem Fokus multimediale Recherche und Storytelling.

Martin Fleischhacker, Geschäftsführer der Wiener Zeitung Mediengruppe: „Mit dem 360° JournalistInnen Traineeship wollen wir JungjournalistInnen und MedienmacherInnen in der Entwicklung des eigenen Profils unterstützen und den Medienstandort Österreich langfristig stärken. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir uns mit einigen neuen Partnern auf Medien- und Ausbildungsseite breit aufstellen und das Programm laufend weiterentwickeln können.“

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Woditschka

elisabeth.woditschka @ wienerzeitung.at