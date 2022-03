ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Steiermark-Abend mit Neuproduktionen über Ausseerland und Wölzertal

Außerdem: „treffpunkt medizin“-Doppel zum Thema Schlaf, „ORF III AKTUELL“ über Krieg in der Ukraine

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 16. März 2022, einen dreiteiligen Themenabend im Zeichen von Natur, Leben und Brauchtum in der Steiermark. Zu Beginn führen „Heimat Österreich“ und „Landleben“ jeweils in einer Neuproduktion „Durchs Ausseerland“ bzw. „Durchs Wölzertal“. Im Spätabend befassen sich zwei „treffpunkt medizin“-Ausgaben mit dem Thema Schlaf, beginnend mit der neuen Doku „Gesundheitsmythen: Schlaf“.

Am Vormittag, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) besucht Ani Gülgün-Mayr das Palais Augarten. Dort trifft die ORF-III-Moderatorin die Wiener Sängerknaben, die am Sonntag, dem 20. März, bei „Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“ in der Wiener Stadthalle mitwirken, dessen Erlös den vom Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine zugutekommt.

Im Hauptabend steht die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Durchs Ausseerland“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Alfred Ninaus hat mit mehreren Ausseer Originalen gesprochen und sie in ihrer Arbeit und Freizeit porträtiert: Etwa die beiden Fischer Josef Gaisberger und Otto Kalß, die ihr Leben der Fischerei gewidmet haben. Auch Johann Grieshofer ist stark verwurzelt mit der Region. Er ist Bauer und Bergmann in Altaussee. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern bewirtschaftet er einen uralten Hof, der tief mit der Geschichte des Salzabbaus verbunden ist.

Eine neue „Landleben“-Produktion von Michael Weinmann führt anschließend „Durchs Wölzertal“ (21.05 Uhr). Nördlich des Murtales schmiegt sich dieses durch die steirischen Alpen. Auf bis zu 1.700 Metern Seehöhe führen die Wege durch das bergige Umland der Region Oberwölz-Lachtal und geben einen einzigartigen Blick auf diese Kultur- und Naturlandschaft frei. Die Traditionsverbundenheit der Menschen findet ihren Niederschlag etwa im Heimatkunde- sowie im Blasmusikmuseum. In ihrer Freizeit zieht es die Menschen etwa zum Fischsee-Wasserfall bei der Schöttlalm oder zur Glattjochkapelle oder auf die Eselsberger Alm. Danach geht es ums „Garteln in der Steiermark“(21.55 Uhr).

Anschließend widmet sich eine „treffpunkt medizin“-Premiere von Michael Dalpiaz und Markus Voglauer „Gesundheitsmythen: Schlaf“ (22.30 Uhr). Guter Schlaf sollte einen hohen Stellenwert haben, unser Organismus braucht ihn für die körperliche, geistige und psychische Leistungsfähigkeit. Nun aber ranken sich zahlreiche Mythen um Schlafdauer, Schlafqualität oder Schlafzeitpunkt. Worauf ist zu achten? Eine vertiefende Auseinandersetzung liefert um 23.20 Uhr „treffpunkt medizin: Klug und schön im Schlaf?“. Der Abend schließt mit dem „DialogForum“ zum Thema „Generation Z“ (0.10 Uhr).

