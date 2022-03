"Newsroom LIVE Spezial - Die große Flucht" - Migrationsexperte Gerald Knaus heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24

"2 Minuten 2 Millionen“ heute um 20:35 Uhr. Mittwoch ist Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Wien, zu Gast im PULS 24 Studio

Wien (OTS) - Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Der Migrationsforscher Gerald Knaus appelliert angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine an die Regierung, weitreichende Maßnahmen zu treffen. "Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten zwei bis vier Wochen bis zu 200.000 Menschen nach Österreich kommen werden", sagte er gegenüber der APA. Welche Maßnahmen braucht es nun in Österreich und der EU?

Dazu ist der Migrationsexperte Gerald Knaus heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 im "Newsroom LIVE Spezial - Die große Flucht" zu Gast bei News Anchor Thomas Mohr. Infochefin Corinna Milborn analysiert im Anschluss die aktuelle Situation in Österreich.

Aufgrund der Sondersendung verschiebt sich der heutige Start der neuen Folge von "2 Minuten 2 Millionen" auf 20:35 Uhr.

Morgen, Mittwoch, ist der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, im PULS 24 Studio. Er spricht über die nun nötige Geschlossenheit Europas angesichts des Kriegs gegen die Ukraine.

"Newsroom LIVE Spezial" heute, 15. März, und morgen, 16. März, um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

"2 Minuten 2 Millionen“ heute um 20:35 Uhr auf PULS 4 und im Stream in der ZAPPN App.

