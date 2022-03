Katholischer Familienverband fordert Familien auf: Gehen Sie zur Pfarrgemeinderatswahl!

Im Vorfeld der Pfarrggemeinderatswahl kommenden Sonntag appelliert Familienverbandspräsident Alfred Trendl: "Gehen Sie zur Wahl!"

Wien (OTS) - Kommenden Sonntag, den 20. März wählen die rund 3.000 Pfarren in ganz Österreich ihren Pfarrgemeinderat neu. Wahlberechtigt sind dabei alle Katholikinnen und Katholiken, die das 14. bzw. 16. Lebensjahr vollendet haben.

„Wir schlagen vor, dass Pfarren noch mehr zu Familienanlaufstellen werden und die Kirche ein Ort ist, wo sich Familien mit Kindern und Jugendlichen wohl fühlen, willkommen sind, völlig unabhängig von Herkunft oder Familiensituation“, sagt Familienverbandspräsident Alfred Trendl und wünscht sich für jede Pfarre Familienpfarrgemeinderäte, die die Anliegen der Familien einbringen.

Dafür wurden vom Familienverband eigens Videos produziert, die Familienpfarrgemeinderäte und ihre Projekte vor den Vorhang geholt haben: „Vom Begleitdienst für Senioren bis hin zum Kindersingen gibt es so tolle Initiativen in den unterschiedlichen Pfarren“, zeigt sich Trendl begeistert. Die Videos können unter www.familie.at/pgrvideos angesehen werden.

Weiters wurde eine Homepage erstellt, die sich speziell an Familienpfarrgemeinderäte richtet. Unter www.familie.at/familienpfarrgemeinderat finden sich 101 Tipps, wie Pfarren familienfreundlicher werden können, sowie Möglichkeiten zur Vernetzung und das Angebot des Katholischen Familienverbandes: „Wir wollen Pfarrgemeinderäte auch nach der Wahl bestmöglich unterstützen, damit Familienfreundlichkeit ein Thema in den heimischen Pfarren bleibt“, so Trendl und appelliert einmal mehr an die Familien: „Setzen auch Sie ein Zeichen und gehen Sie kommendes Wochenende zur Wahl und wählen Sie Ihren Familienpfarrgemeinderat!“

Informationen zu den Kandidaten und Wahlzeiten in Ihrer Pfarre finden Sie auf der Homepage Ihrer Pfarre und/oder als Aushang im Schaukasten.

