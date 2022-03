Der ORF gratuliert Michael Haneke zum 80. Geburtstag

Mit u. a. Film-Highlights, neuer „kulturMontag“-Doku, „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ und einer Retrospektive des Filmmuseums

Wien (OTS) - Der ORF gratuliert dem international hoch geschätzten österreichischen Filmemacher Michael Haneke, der am Mittwoch, dem 23. März 2022, seinen 80. Geburtstag feiert, mit zahlreichen Film- und Programm-Highlights der vergangenen Jahrzehnte: Ein „Happy End“ (20. März, 23.05 Uhr; auch am 25. März um 1.30 Uhr in ORF III) verspricht ORF 2 gleich zum Auftakt mit dem topbesetzten Kino-Juwel. Die neue „kulturMontag“-Doku „Der Haneke Code“ (21. März, 23.15 Uhr) durchleuchtet Hanekes Leben und Arbeiten anhand seines Werkes, bevor der starbesetzte Psychothriller „Caché“ (21. März, 0.10 Uhr; auch am 25. März um 20.15 Uhr in ORF III) noch einmal an den Start geht.

Am Freitag, dem 25. März, steht der ORF III-Programmabend mit den Spielfilm-Dacapos von „Caché“ (20.15 Uhr), „Die Klavierspielerin“ (23.20 Uhr), „Happy End“ (1.30 Uhr) und „Funny Games“ (3.15 Uhr) ganz im Zeichen des Jubilars. Außerdem ist der vielfach ausgezeichnete Filmkünstler zu Gast in einer Folge von „André Hellers Menschenkinder“ (22.10 Uhr). 3sat zeigt an Michael Hanekes rundem Geburtstag den internationalen Spielfilm „Liebe“ (23.05 Uhr). Auch die ORF-Radios sowie das ORF.at-Netzwerk stehen ganz im Zeichen des Geburtstags von Michael Haneke, Flimmit präsentiert dazu ein umfangreiches Streaming-Paket. Beinahe komplett sind Michael Hanekes Arbeiten für das deutsche und österreichische Fernsehen außerdem im Rahmen einer Retrospektive des Filmmuseums in Zusammenarbeit mit dem ORF-Archiv zu sehen.

Happy birthday mit filmischen Höhepunkten, einer neuen „kulturMontag“-Doku und „André Hellers Menschenkinder“ in ORF 2, ORF III und 3sat

Zwei von Hanekes vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Highlights stehen auf dem Programm von ORF 2: Ein „Happy End“ der etwas anderen Art verspricht Michael Hanekes gleichnamiges Werk, das 2018 für Österreich im Wettbewerb um den Auslands-Oscar sowie die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes war. Zum zweiten Mal nach „Amour“ macht der Starregisseur Jean-Louis Trintignant und Isabelle Huppert zu einem Vater-Tochter-Paar und versetzt die beiden am Sonntag, dem 20. März, um 23.05 Uhr in ORF 2 mit u. a. Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz Rogowski, Laura Verlinden und Toby Jones mitten in einen Drei-Generationen-Konflikt. Michael Hanekes französisch-deutsch-österreichische Version einer schwarzen Komödie avanciert zur Momentaufnahme einer bürgerlichen europäischen Familie und zu einem abgründigen Gesellschaftsporträt.

Mit Hanekes starbesetztem Psychothriller „Caché“ geht es am Montag, dem 21. März, um 0.10 Uhr weiter: Der rund 120 Minuten lange Streifen über Schuld und Sühne handelt von einem TV-Moderator, der von seiner verdrängten, versteckt geglaubten Vergangenheit eingeholt wird und dessen Alltag aus den Fugen gerät, als ihm ein Erpresser scheinbar banale Videoaufzeichnungen zuspielt. Daniel Auteuil, Juliette Binoche und Maurice Bénichou sind die Stars der internationalen Koproduktion zwischen Österreich, Frankreich, Deutschland und Italien, die bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2005 für die Goldene Palme nominiert war und als heimischer Beitrag in das Auswahlverfahren um den begehrten Auslands-Oscar nach Hollywood geschickt wurde.

Schon um 23.15 Uhr durchleuchtet die neue „kulturMontag“-Doku „Der Haneke-Code“ von Marie-Ève de Grave das Leben und die Arbeit von Michael Haneke anhand seines Werkes.

Den 80. Geburtstag von Regisseur Michael Haneke würdigt ORF III am Freitag, dem 25. März, mit einem fünfteiligen Schwerpunkt: Im Hauptabend steht das Psychodrama „Caché“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2005 mit Daniel Auteuil und Juliette Binoche auf dem Programm. Anschließend um 22.10 Uhr ist der Jubilar zu Gast in einer Folge von „André Hellers Menschenkinder“ aus dem Jahr 2015. Im Gespräch mit dem Universalkünstler, der am 22. März seinen 75. Geburtstag begeht (Details zum ORF-Programm unter presse.ORF.at), erzählt Haneke über die Kunst des Filmemachens und über Kollegen, die ihm imponieren, spricht über sein Verhältnis zur Musik und gewährt intime Einblicke in seine Gedanken über Alter und Tod.

Den Filmschwerpunkt setzt ORF III um 23.20 Uhr mit „Die Klavierspielerin“ nach dem Roman der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek fort. Anschließend folgen die Produktionen „Happy End“ (1.30 Uhr) und „Funny Games“ (3.15 Uhr).

3sat zeigt am Geburtstag, dem 23. März, um 23.05 Uhr ein cineastisches Meisterwerk, in dem Michael Haneke die Tabuthemen Altern, Verlust an Selbstbestimmung und Sterbehilfe aufgreift. Denn die – titelgebende – „Liebe“ eines alten Paares, gespielt von Jean-Louis Trintignant und Emmanuelle Riva, wird zur großen Bewährungsprobe. Als deren Tochter steht Isabelle Huppert vor der Kamera. Für die berührende deutsch-französisch-österreichische Koproduktion „Liebe“ wurde Haneke 2012 nicht nur zum zweiten Mal mit der Goldenen Palme gewürdigt – es folgten u. a. auch Auszeichnungen mit Oscar- und Golden-Globe-Awards.

ORF.at-Netzwerk, Teletext und TVthek gratulieren Michael Haneke

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmen sich Hanekes 80. Geburtstag im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung. Die ORF-TVthek bringt Sendungen des Programmschwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand.

Preisgekrönte Haneke-Filme auf Flimmit

Flimmit bietet das größte Haneke-Paket und gratuliert dem Ausnahme-Regisseur mit einer eigenen Kollektion seiner Meisterwerke. Auf dem Programm steht u. a. sein Kinoerstling „Der siebente Kontinent“, mit dem Haneke 1989 sein Debüt in Cannes gab. Die mit diesem Film begonnene „Trilogie der emotionalen Vereisung“, zu der auch „Benny's Video“ und „71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls“ gehören, sind ebenfalls Teil des Flimmit-Schwerpunkts. Das große Haneke-Paket versammelt außerdem zentrale Kinoarbeiten wie „Funny Games“, „Die Klavierspielerin“ oder „Caché“ ebenso wie Hanekes frühe Arbeiten für das Fernsehen, darunter „Lemminge“, „Wer war Edgar Allen?“ und „Die Rebellion“.

ORF-Radios mit Michael Haneke zu Gast im „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ und „FM4 Connected“

Am Samstag, dem 19. März, ist Regisseur Michael Haneke zu Gast bei Helmut Jasbar im „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ im KlangTheater des ORF RadioKulturhauses. Die Veranstaltung wird live in Ö1 ab 10.05 Uhr übertragen. Im Dialog zwischen Michael Haneke, dem Wiener Musikverein und dem Österreichischen Filmmuseum ist anlässlich seines 80. Geburtstags am 23. März ein mehrtägiges Programm entstanden, in dem ausgewählte Filme des Regisseurs und Drehbuchautors mit Konzerten kombiniert werden, die musikalische Aspekte in Hanekes Schaffen sowie seine Leidenschaft für die Musik aufgreifen.

Michael Haneke ist eine prägende Persönlichkeit des europäischen Films. Seine Spielfilme, u. a. „Die Klavierspielerin“, „Funny Games“, „Caché“, „Das weiße Band“ und „Liebe“, wurden vielfach preisgekrönt:

Haneke gewann u. a. einen Oscar, zwei Goldene Palmen in Cannes und zwei Golden Globes. Der Regisseur spricht mit Gastgeber Helmut Jasbar über seine Stilmittel, sein Spiel mit der Gedankenwelt seiner Zuschauer/innen, seine Schreibprozesse und sein Leben zwischen verschiedenen kulturellen Traditionen, der deutschsprachigen und der französischen Welt.

Filmmuseum und Diagonale im Zeichen des Jubilars

Anlässlich seines 80. Geburtstags widmet das Österreichische Filmmuseum dem unverwechselbaren Filmautor Michael Haneke eine umfangreiche Retrospektive seines Gesamtwerkes – teils sogar in Anwesenheit des Oscar-prämierten Regisseurs und Autors. Vom 4. März bis 2. Mai widmet sich das Filmmuseum in Kooperation mit dem Wiener Musikverein nicht nur Hanekes Kinofilmen, sondern auch seinem (Musik-)Theaterwerk (24. bis 27. März) und einzigartigen TV-Schaffen. In Zusammenarbeit mit dem ORF-Archiv sind im Rahmen der Retrospektive auch seine Arbeiten für das deutsche und österreichische Fernsehen beinahe komplett zu sehen, u. a. „Lemminge“ in einer neuen, von einer 16-mm-Kopie hergestellten digitalen Fassung. Das gesamte Programm der Filmmuseum-Retrospektive ist online unter https://bit.ly/HanekeProgramm abrufbar. Mehr zum Programmschwerpunkt „Musikverein Perspektiven“, im Rahmen dessen der Musikalität in Hanekes Werk in Konzerten und Diskussionen nachgegangen wird, ist unter https://bit.ly/HanekeMusikverein zu finden.

Und auch die Diagonale zeigt zum 80. Geburtstag des vielfach preisgekrönten Regisseurs und Drehbuchautors Michael Haneke zwei seiner Werke: „Funny Games“ (1997) und „Funny Games U.S.“ (2007).

