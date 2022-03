„WELTjournal / WELTjournal +“: „Russland/Ukraine – Goliath gegen David“ und „Hacker-Angriff – Russlands Cyber-Armee“

Am 16. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auch wenn Russland die Ukraine offenbar nicht so schnell erobern konnte wie geplant, besteht kein Zweifel, dass sich hier zwei höchst ungleiche Kontrahenten gegenüberstehen: die hochgerüstete, zahlenmäßig weit überlegene russische Atom-Macht und die ukrainische Armee, die zwar eine enorme Kampf- und Verteidigungsbereitschaft vorweist, aber in jeder Hinsicht unterlegen ist. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 16. März 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Russland/Ukraine – Goliath gegen David“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Hacker-Angriff – Russlands Cyber-Armee“.

WELTjournal: „Russland/Ukraine – Goliath gegen David“

Das „WELTjournal“ zeigt ein Porträt der beiden Staatschefs, die als Sinnbild für die Ungleichheit Russlands und der Ukraine gelten und als Persönlichkeiten unterschiedlicher nicht sein könnten: auf der einen Seite Russlands Präsident Putin, der sein Land seit mehr als 20 Jahren zunehmend autoritär und diktatorisch regiert. Auf der anderen Seite der junge ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der als Schauspieler und Kabarettist eher zufällig zum Präsidenten gewählt wurde und sich jetzt in einem Krieg wiederfindet. Ein Bericht von Alexander Kofler und Isabella Purkart.

WELTjournal +: „Hacker-Angriff – Russlands Cyber-Armee“

Sie verbreiten systematisch russische Propaganda, diskreditieren den Westen, dringen in Regierungsnetzwerke ein und stehlen Millionen von Dollar: Russlands Hackerinnen und Hacker spielen seit Jahren eine führende Rolle in der globalen Unterwelt. Das „WELTjournal +“ zeigt, wie gefährlich diese russische Cyber-Armee auch und gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges ist. Besagte Hacker arbeiten in sogenannten Troll-Fabriken gezielt daran, den Westen zu destabilisieren und Wahlen in anderen Ländern zu manipulieren. Viele von ihnen sind hochkarätige Cyber-Spezialistinnen und -Spezialisten, die im Auftrag des Kreml agieren und sich im Gegenzug von den Behörden unbehelligt durch Netzkriminalität bereichern. Im „WELTjournal +“ geben Insider Einblicke in ein perfides Millionengeschäft und mafiöse Strukturen.

