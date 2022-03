„Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“

Am 20. März live aus der Wiener Stadthalle – eine gemeinsame Aktion von ORF Wien, ORF III und der Stadt Wien

Wien (OTS) - Hoffnung und Zusammenhalt – das soll das Benefizkonzert am Sonntag, dem 20. März 2022, in der Wiener Stadthalle zugunsten NACHBAR IN NOT vermitteln. Zahlreiche prominente Künstler und Künstlerinnen singen für den Frieden. Das Ereignis wird live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt und ist am Mittwoch, den 23. März, um 19.00 Uhr auf Radio Wien zu hören.

Unter dem Motto „Stimmen für den Frieden“ unterstützen Radio-Wien-Stars wie Caroline Athanasiadis oder Sandra Pires diesen karitativen Konzertabend. Der Erlös kommt den vom Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine zugute. Weiters konnten Publikumslieblinge der Vereinigten Bühnen Wien – u. a. Ana Milva Gomes, Lukas Perman sowie Maya Hakvoort – für diese Benefizveranstaltung gewonnen werden. Auch hochkarätige Künstler und Künstlerinnen aus der Klassikszene setzen sich für NACHBAR IN NOT ein. Stars wie Rolando Villazón, Julian Rachlin, die Wiener Sängerknaben oder das Musicians for Peace Orchestra unter der Leitung von Erwin Ortner machen diesen Abend zu einem besonderen Konzerterlebnis. Moderiert wird dieser Charityevent von Barbara Rett, Lukas Perman und Radio-Wien-Morgenmoderator Peter Polevkovits.

Tickets sind unter https://www.stadthalle.com/ sowie https://www.wien-ticket.at/ erhältlich.

ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl zum Benefizkonzert: „Mein aufrichtiger Dank gilt den wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern und unserem Publikum! Sie haben ihr Herz in die Hände genommen haben und sich binnen kürzester Zeit in den Dienst dieser guten und wichtigen Sache gestellt. Krieg ist Missachtung des Lebens, wir aber sorgen mit den Spenden im besten Falle für das Weiterleben.“

