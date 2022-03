SteirerREIS by Fuchs: Preisregen für die gesamte Produktpalette

Produkte von SteirerREIS by Fuchs und Kürbishof Fuchs auch 2022 vielfach ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Die Familie Fuchs aus Klöch im steirischen Vulkanland zählt zu den Reispionieren in Österreich. Reis und Reisprodukte von Familie Fuchs erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei qualitätsbewussten Konsumenten, die auf Regionalität setzen. Am 11. März 2022 wurden zudem die Reis WELLEN, die Reisnudeln aus SteirerREIS-Grieß mit dem Siegel „Pasta-Kaiser“ der AB HOF-Messe Wieselburg ausgezeichnet. Was für den Reis gilt, hat in gleicher Weise für die Kürbis-Produkte, die vom landwirtschaftlichen Betrieb des umtriebigen Ehepaars stammen, seine Gültigkeit.

Produkte wie etwa das steirische Kürbiskernöl g.g.A. wurden und werden mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. So wird das Kürbiskernöl seit 2004 laufend vom Land Steiermark prämiert, wie auch in diesem Jahr. Mehrere hundert Ölsorten wurden 2021 trotz der Einschränkungen, die durch die Pandemie notwendig waren, eingebracht. Ja, und das Kürbiskernöl aus dem Hause Fuchs konnte sich wieder erfolgreich behaupten. Doch auch anderweitig gabs und gibt es Auszeichnungen für das „Schwarze Gold“: 2019 wurde Familie Fuchs in Wieselburg zum „Öl-Kaiser“ gekürt und erhielt darüber hinaus den Öl-Award (1 Stern) des Genuss.Magazins aus dem Österreichischen Agrarverlag.

Der „KADDOO“

Ein weiterer Renner aus dem Hause Fuchs ist der KADDOO, ein Mehrfruchtsaft aus Kürbisfleisch, dem Saft steirischer Äpfel sowie aus Zitronen- und Orangensaft. Dieser Vitamin-Booster wurde zuletzt 2018 bei der AB HOF Messe Wieselburg in Niederösterreich mit der Goldenen Birne ausgezeichnet. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 sowie 2021 erhielt der KADDOO bei der steirischen Landesbewertung jedes Mal eine Auszeichnung.

Prämierte Reisprodukte

Am 11. März wurden bei der diesjährigen AB HOF Messe in Wieselburg die Reisnudeln von SteirerREIS by Fuchs – Reis WELLEN genannt – wie schon im Jahr 2021 prämiert und mit Prädikat „Pasta Kaiser 2022“ versehen. Die Reis WELLEN gibt es traditionell mit oder - in der veganen Variante - ohne Ei und als Dunkle Reis WELLEN (aus steirischem Reisgrieß, steirischem Buchweizenmehl, pasteurisierten Eiern, ohne Salz). Adele und Franz Fuchs sind mit Fug und Recht stolz auf diese Auszeichnung, die zum wiederholten Mal die Qualität der Produkte dieses Unternehmens dokumentiert. Auch heuer nehmen die Produkte noch an zahlreichen Wertungen teil, mit weiteren Preisen ist zu rechnen.

