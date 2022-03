Neue Ausstellung „Straßennamen“ im Bezirksmuseum 2

Dauer: 16.3. bis 29.6., Eintritt frei, Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) wird am Mittwoch, 16. März, eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Straßennamen – einst und jetzt“ eröffnet. Um 18.30 Uhr beginnt die frei zugängliche Auftaktveranstaltung, bei der der Straßennamen-Fachmann Anton Tantner einführende Worte spricht. Die Ausstellung läuft bis Mittwoch, 29. Juni. Zu sehen gibt es mehr als 20 Tafeln mit Fotoaufnahmen und Texten. 8 historische Straßenschilder aus dem Besitz des Museums ergänzen die Schau. Der Eintritt ist gratis. Spenden werden erbeten. Info: Telefon 0664/382 34 40.

Zusammengestellt hat die Dokumentation das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Georg Friedler). Von alten Bezeichnungen wie „Zum kleinen Anker“ und früheren Häuser-Nummerierungen und -Beschriftungen bis zur späteren Anbringung von Zinkgusstafeln wird ein detaillierter Rückblick auf langjährige Entwicklungen geboten. Straßennamen erleichtern die Orientierung, waren aber darüber hinaus wiederholt Mittel der „politischen Propaganda“. Auch dieser Aspekt wird in der Schau behandelt. Von vormaligen „Hauszeichen“ bis zur jetzigen Vorgangsweise bei der Benennung von Verkehrsflächen und deren Beschilderung wartet die Sonder-Ausstellung mit vielerlei interessanten Angaben zur Geschichte der Namen von Wiens Straßen auf.

Geöffnet sind die Museumsräumlichkeiten am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). An Feiertagen und an schulfreien Tagen ist kein Besuch möglich. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Richtlinien zu befolgen. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Straßennamen (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Straßennamen#

Historische Verkehrsflächen (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Historische_Verkehrsflächen

Häusernummerierung (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Häusernummerierung

Hausschilder (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hausschilder

Historiker Anton Tantner (Universität Wien): https://homepage.univie.ac.at/anton.tantner/

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

