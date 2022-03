career Monitor 2022: Werte als Bewerbungstrumpf, Purpose als Motivator

Wien (OTS) - Im Rahmen des career Monitor 2022 wurden 1.500 Personalverantwortliche zu ihrem aktuellen Fokus im Bewerbungsprozess befragt. Lösungs- und Zielorientierung, Hands-on-Mentalität (94%) sowie Leistungsbereitschaft und Engagement (81%) sichern sich wie schon im Vorjahr Spitzenplätze im Ranking der gefragtesten Kompetenzen. Pandemiebedingte Entwicklungen stabilisierten sich also zuletzt. Rang 2 belegt „Vernetztes Denken und Arbeiten“ mit 84%, was außerdem eine Verschiebung hin zu agiler (Projekt-) Arbeit unterstreicht. Den größten Sprung nach vorne machen heuer soziale und interkulturelle Kompetenz sowie Empathie (2022: 71%, 2021: 45%). Schlusslicht im Ranking sind Durchsetzungs- und Führungsvermögen (1%).

Karrieren mit Sinn

Die befragten Personalverantwortlichen nennen am häufigsten Unternehmenswerte und -kultur, insbesondere Corporate Purpose, als Gründe für eine Bewerbung beim eigenen Unternehmen. Gleichzeitig teilen bereits vier von fünf Arbeitgebern Informationen zur Kultur auf der Karriere-Website, wie die BEST-RECRUITERS-Studie zeigt – häufig allerdings nicht authentisch und greifbar genug. Genau dort setzt nun das neue Format career’s purpose an: Die JungakademikerInnen-Initiative von career Institut & Verlag informiert über die aktuelle Arbeitsmarkt- und Bewerbungssituation und stellt Führungspersönlichkeiten sowie JobbotschafterInnen heimischer Arbeitgeber vor. So berichten unter anderem Comedienne und Influencer Julia Brandner oder Arbeitsminister Dr. Martin Kocher in der ersten Ausgabe über ihre beruflichen Anliegen. Das Magazin wird aktuell an über 20 Hochschulen österreichweit sowie in allen facultas-Filialen kostenlos verteilt. (Gerne lassen wir auch Ihnen ein gratis Exemplar zukommen: info@career.gmbh)

Zielgruppenspezifisch crossmedial

career hat es sich zur Aufgabe gemacht, erfolgreiche Karriere-Entscheidungen und Berufseinstiege zu unterstützen. Durch regelmäßige Studien wie BEST RECRUITERS, die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, Voices of HR und den career Monitor informiert das Institut mit Blick durch die Brille der jeweiligen Zielgruppe über aktuelle Arbeitsmarkt-Needs. SchülerInnen und Maturierende finden die Infos im E-Book des MaturantInnen-Guide sowie im Karriere-Blog. Studierende und AbsolventInnen bleiben via career’s purpose und dem gleichnamigen Instagram-Kanal up to date. Interaktive Events sowie Newsletter und regelmäßige Stimmungserhebungen über das Online-Umfragetool robin mood runden die Kampagnen ab.

Rückfragen & Kontakt:

Christina Nebel

Projektleitung

christina.nebel @ career.gmbh

+43 1 585 69 69-19