MQ: Medientermin „Neue Möbel MA48orange & Baumpatenschaften“

Wien (OTS) - Pünktlich zum Frühlingsbeginn ist es soweit: Die neuen Enzis in der Farbe „MA48orange“ werden in den MQ Höfen aufgestellt. Zudem werden die Besucher*innen verstärkt in die Begrünung des Areals eingebunden – ab sofort gibt es die Möglichkeit, sich im Rahmen von Baumpatenschaften daran zu beteiligen.

Medientermin „Neue Möbel MA48orange & Baumpatenschaften“

mit MQ-Direktorin Bettina Leidl, Stadtrat Jürgen Czernohorszky (Amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal), Josef Thon (Leitung MA48)



Um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 21.03.2022, 09:00 Uhr

Ort: MQ Haupthof

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

+43-1-523 58 81 – 1712

irene.preissler @ mqw.at