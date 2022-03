Reminder: Einladung zum Pressegespräch: COVID-19-Impfung

Technologien, Varianten & Prophylaxe

Wien (OTS) - Immer wieder neue SARS-CoV-2-Varianten führen dazu, dass die COVID-19-Pandemie nach wie vor andauert und weiter viele Opfer fordert. Die Impfungen können schwere Verläufe verhindern, doch die Durchimpfungsrate stagniert in Österreich auf einem deutlich zu niedrigen Niveau. Neue Impfstoffe basierend auf bewährten Technologien könnten helfen. Außerdem ist endlich eine Prophylaxe verfügbar für jene, die auf die Impfungen nicht ausreichend ansprechen. Und es wird an Varianten-Impfstoffen gearbeitet. Wo stehen wir jetzt? Darüber berichten Experten beim virtuellen Pressegespräch des ÖVIH am 17. März.

Datum: 17. März, 09.00 Uhr

Livestream unter folgendem Link

Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)





Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH) Dr. Otfried Kistner

Unabhängiger internationaler Impfstoffexperte





Unabhängiger internationaler Impfstoffexperte Thomas Lingelbach

CEO Valneva Austria GmbH





CEO Valneva Austria GmbH Dr. Botond Ponner

Medical Director AstraZeneca Österreich



