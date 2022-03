Benefiz-Kabarett-Gala “Lachen gegen Korruption - geschmiert, geschoben und gepackelt” ging in die zweite Runde

Wegen Erfolg und neuer Inspiration: Die Anti-Korruptionsinitiative "Saubere Hände" veranstaltete in der Kulisse Wien den zweiten Kabarettabend gegen Korruption.

Wien (OTS) - Normalerweise gilt: Spaß an der Korruption haben nur die Korrupten. Alle anderen haben nichts zu lachen. Darum wurde nun der Spieß umgedreht. Am Montagabend lud die Antikorruptionsinitiative "Saubere Hände" zu einem Korruptions-Kabarettabend in die Kulisse, Wiens traditionsreiche Kleinkunstbühne - schon zum zweiten Mal. Denn Inspiration liefert die Innenpolitik weiterhin am laufenden Band -der Abend war schon lang vorher ausverkauft.

Alte und neue Skandale wurden gewitzt seziert - von den Künstler:innen Florian Scheuba, Toxische Pommes, Malarina und Nikbakhsh & Oppitz. Neben dem Hygienekonzept der Kulisse galt an diesem Abend die älteste 3G-Regel Österreichs: geschmiert, geschoben, gepackelt. Durch den Abend führte Ursula Bittner, Sprecherin der Anti-Korruptionsinitiative "Saubere Hände". Sie interviewte in den bewährten Frage-Antwort Runden Martin Kreutner, Anti-Korruptionsexperte und Mitinitiator des Rechtsstaats- und Anti-Korruptionsvolksbegehrens. Das Publikum erhielt Hintergrundwissen zu österreichischen Korruptionsfällen und die notwendigen Schritte hin zu einer transparenten Politik, wie sie das Volksbegehren skizziert.

“Es vergeht kaum eine Woche, in der kein neuer Korruptionsskandal ans Licht kommt. Aktuelle Aussagen im ÖVP-Untersuchungsausschuss zeigen nach und nach das gesamte Netz hinter der Inseratenaffäre auf und führten sogar zur U-Haft einer Ex-Ministerin: Ein Novum in der Zweiten Republik”, betonte Ursula Bittner, die Sprecherin von "Saubere Hände" und Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Die Kabarettreihe nutzt Humor, um Bewusstsein für Korruption zu schaffen, das Publikum zu informieren und Lösungswege aufzuzeigen. Dabei machen die Organisator:innen auf das Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren aufmerksam, dass jede/r Österreicher:in in der Eintragungswoche vom 2.- 9. Mai 2022 mit einer Unterschrift unterstützen kann. Die darin beschriebenen Reformen sind mit etwas politischem Willen leicht umsetzbar.

Die nächsten Termine der Reihe “Lachen gegen Korruption” sind für den 18. April, 1. Mai und 16. Juni fixiert. Im April werden Angelika Niedetzky, Isabell Pannagl, Günther Lainer, Nikbakhsh & Oppitz und Gregor Seberg zu Gast sein. Der Reinerlös des Abends kommt der Anti-Korruptions-Initiative Saubere Hände sowie den Organisationen Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren zugute.

Fotos vom Kabarettabend finden Sie hier:

https://bit.ly/Saubere_Haende_Fotos

www.sauberehaende.org

https://antikorruptionsbegehren.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.ª Ursula Bittner, MBA

Sprecherin Saubere Hände

M: +43 664 960 64 29

E: info @ sauberehaende.org