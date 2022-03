Zweijähriger Einsatz endet: Schallenberg und Tanner danken Soldaten im Call Center des Außenministeriums

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren endet dieser Tage der Einsatz von Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres im Außenministerium. Außenminister Alexander Schallenberg und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchten daher am Montag das Call Center des Außenministeriums, verabschiedeten die Soldatinnen und Soldaten und bedankten sich für deren großen Einsatz. Aufgrund des deutlich erhöhten Anfrageaufkommens durch die Pandemie haben seit dem 19. März 2020 insgesamt über 200 Soldatinnen und Soldaten das Außenministerium bei der Beantwortung von Anfragen zu Reiseinformationen und COVID-Maßnahmen sowie zur Situation in Krisengebieten unterstützt.

„Die vergangenen zwei Jahre haben uns allen viel abverlangt. Durch die professionelle Zusammenarbeit der Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres und dem Team des BMEIA konnten wir gemeinsam vielen hilfesuchenden Österreicherinnen und Österreichern in Ausnahmesituationen tatkräftig zur Seite stehen. Herzlichen Dank an Klaudia Tanner und ihre Soldatinnen und Soldaten für diesen rot-weiß-roten Kraftakt!“,

so Außenminister Alexander Schallenberg bei der Verabschiedung der Rekruten.

Zu Beginn der Pandemie galt es bis zu 50.000 Anrufe pro Tag entgegenzunehmen. Zu Höchstzeiten waren dabei bis zu 240 Personen im 24/7 Schichtbetrieb im Einsatz. Das Call Center des Außenministeriums war dabei oft erste Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe bei der selbstständigen Heimreise nach Österreich gesucht oder sich für eine Repatriierung angemeldet hatten. Sehr bewährt hat sich zudem auch die Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres im Rahmen der Evakuierungen aus Afghanistan im Spätsommer 2021 sowie aktuell zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Insgesamt erreichten in den letzten zwei Jahren über eine halbe Million Anrufe das Außenministerium, die ohne die Hilfe des Österreichischen Bundesheeres nicht zu bewältigen gewesen wären. Durch die serviceorientierte Zusammenarbeit beider Ressorts konnte Reisenden und Auslandsösterreicherinnen und -österreichern eine verlässliche Auskunft gegeben werden.

„Unser Bundesheer hat die letzten zwei Jahre und darüber hinaus gezeigt, dass es immer hilft, wenn es gebraucht wird und dort unterstützt, wo dringend Unterstützung benötigt wird. Bis heute gab es keine Assistenzanforderung oder Unterstützungsleistung, die nicht von unseren Soldatinnen und Soldaten bewältigt werden konnte. Letzteres zeigt auch das Engagement im Call Center des Außenministeriums. Ich möchte mich bei allen, die hier rund um die Uhr für die Sorgen und Anliegen der Bevölkerung ein offenes Ohr hatten und sozusagen Schützenhilfe geleistet haben, ganz herzlich für diesen Einsatz bedanken“,

sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Weil die Anfragen zuletzt merklich zurückgegangen sind, kann die Kooperation mit dem Österreichischen Bundesheer vorerst beendet werden. Das Call Center des Außenministeriums steht auch weiterhin unter +43(0)501150-4411 rund um die Uhr für konsularische Auskünfte zur Verfügung.

