OTTO Immobilien: Christian Kainz neuer Teamleiter für Industrie & Logistik

Wien (OTS) - Neuzugang bei OTTO Immobilien: Christian Kainz (50) wurde vor kurzem von Dr. Eugen Otto zum neuen Teamleiter für Industrie & Logistik bestellt. Christian Kainz verfügt über 23 Jahre Erfahrung im nationalen und internationalen Investment- und Verwaltungsgeschäft im Immobilien- und Bankenbereich. Zuletzt hatte er in der Immofinanz als Country-Manager fünf Jahre lang das Österreich-Portfolio verantwortet. Dazu zählten die Projektentwicklung, die Verwaltung und Instandhaltung sowie speziell auch Vermietungs- und Vermarktungsagenden. „Wir freuen uns, mit Christian Kainz einen erfahrenen Profi für den immer wichtiger werdenden Bereich der Industrie- und Logistikimmobilien an Bord geholt zu haben“, so Dr. Eugen Otto, Geschäftsführer von OTTO Immobilien.

