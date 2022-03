VON GOYA-BOHNEN ZUM ROSENKRANZ: GOYA-CEO BOB UNANUE ÜBERBRINGT BOTSCHAFT DES GLAUBENS, DES GEBETS UND DER HOFFNUNG FÜR DIE UKRAINER IN POLEN

Jersey City, New Jersey, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) - Ein Anruf und das Angebot eines einzigen Rosenkranzes von Shannon Haase aus San Antonio in Texas verwandelte sich in eine Spende von mehreren Tausend Rosenkränzen aus ihrer Gebetsgemeinschaft in der Hoffnung, dass Goya in der Lage sein würde, den Menschen in der Ukraine das Wunder der Rosenkränze an die Menschen zu überbringen. Bob Unanue antwortete, er und sein Team würden die Rosenkränze persönlich übergeben. In Polen wird ein besonderer Gottesdienst stattfinden, um von diesem unglaublichen Geschenk der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung der Menschen in den Vereinigten Staaten zu zeugen.

„Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht und das Böse ist die Abwesenheit von Gott. Mit dem wunderbaren Geschenk dieser Rosenkränze voller Gebete, Liebe und Hoffnung werden wir die Dunkelheit durchdringen und die Staats- und Regierungsschefs dazu inspirieren, das Böse abzulehnen und sich Gott anzunähern", bekräftigte Bob Unanue, Präsident und CEO von Goya Foods.

Mit Hilfe der Global Empowerment Mission (GEM) wird Goya Foods über Goya Europa, seine europäischen Einrichtungen in Spanien und die globale Initiative Goya Gives zudem Hunderttausende von Pfund an Nahrung, Wasser und Hilfsmitteln je nach Bedarf in die Ukraine oder nach Polen liefern, wohin viele Flüchtlinge fliehen. Mit dem Geschenk dieser Rosenkränze von gläubigen Amerikanern versucht Goya, getreu der Mission von Goya Cares auch die Seele zu nähren.

Weitere Informationen zu Goya finden Sie auf www.goya.com

Informationen zu Goya Foods: Das 1936 gegründete Unternehmen Goya Foods, Inc. ist Amerikas größtes Lebensmittelunternehmen in hispanoamerikanischem Besitz und hat sich als Marktführer für lateinamerikanische Lebensmittel und Gewürze etabliert. Goya produziert, verpackt und vertreibt über 2.500 hochwertige Lebensmittel aus Spanien, der Karibik, Mexiko, Mittel- und Südamerika. Die Goya-Produkte haben ihre Wurzeln in den kulinarischen Traditionen spanisch sprechender Völker auf der ganzen Welt. Die Kombination aus authentischen Zutaten, starken Gewürzen und praktischer Zubereitung macht die Goya-Produkte ideal für jeden Geschmack und jede Situation. Weitere Informationen über Goya Foods finden Sie auf www.goya.com .

