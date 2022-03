Trauer um Erhard Busek im österreichischen Fachhochschul-Sektor

Österreich verliert einen Visionär des Hochschulwesens

Wien (OTS) - „Erhard Busek war ohne Zweifel einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Wissenschaftspolitik, die mit Weitblick und Zukunftsgewandtheit die Weichen für ein modernes und zeitgemäßes Hochschulwesen und damit für die Fachhochschulen in Österreich gelegt hat“, betont FHK-Präsidentin Ulrike Prommer. „In seiner Zeit als Wissenschaftsminister war er Architekt des Fachhochschul-Studiengesetzes, jener Rechtsgrundlage, die 1994 zur Gründung der Fachhochschulen in Österreich geführt hat. Mit seinem Weitblick und Innovationsgeist hat er damit die wesentlichen Grundpfeiler für Anwendungs- und Praxisbezug in der wissenschaftlichen Lehre und Forschung gelegt. Er wird uns schmerzlich fehlen!“

