RegionalMedien Austria mit MeinBezirk.at eine stabile Größe* am digitalen Medienmarkt

28,6 % Online-Reichweite* von MeinBezirk.at | 2,010 Millionen Unique User*

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Werte der ÖWA bestätigen den RegionalMedien Austria ein starkes Ergebnis: MeinBezirk.at erzielt eine Online-Reichweite von 28,6 Prozent* – das entspricht 2,010 Millionen Unique Usern*. „ Mit MeinBezirk.at stellen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern ein einzigartiges Angebot an regionalen News auf Bezirksebene zur Verfügung. Als österreichweit agierendes Medienhaus sind wir auf dem richtigen Weg, die heimische Medienlandschaft noch stärker mitzugestalten ”, so Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria.

Mit lokalen Nachrichten direkt die Zielgruppe erreichen.

Die Performance des Online-Portals zeigt mit 2,010 Millionen Unique Usern* und 24,257 Millionen Page Impressions** die hohe Relevanz der regionalen Berichterstattung. Mit MeinBezirk.at liefern die RegionalMedien Austria Nachrichten aus der Lebensumgebung der Menschen und sind nah dran an den Geschehnissen in den einzelnen Bezirken Österreichs. Zusätzlich dazu rundet die MeinBezirk.at espresso-App das Informationsangebot für die mobile Zielgruppe ab.

*Quelle: ÖWA 02/2022: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

**Quelle: ÖWA 02/2022: Page Impressions im angegebenen Monat weltweit für MeinBezirk.at.

