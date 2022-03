Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

55 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 13. März 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, zwei Pkw-Mitfahrer, ein Fußgänger, ein Lenker eines E-Scooters, ein Lenker eines Leichtmotorrades und ein Radfahrer bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 12. März 2022, im Bezirk Völkermarkt, Kärnten, bei dem ein sechsjähriger Radfahrer getötet wurde. Der 29-jährige Vater des Buben wollte mit einem Radbagger zurücksetzen und erfasste dabei seinen Sohn, der sich hinter dem Fahrzeug aufgehalten hatte. Der Bub wurde von der Arbeitsmaschine überrollt und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Zur Betreuung der beteiligten Personen wurde ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes bereitgestellt. Am Wochenende verunglückten sechs Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche jeweils auf Gemeindestraßen und Landesstraßen B und zwei auf Landesstraßen L ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und Tirol und jeweils einer im Burgenland, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Alkoholisierung beziehungsweise Vorrangverletzung sowie in je einem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, drei Personen waren nicht angegurtet, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger und eine Person kam auf einer Eisenbahnkreuzung ums Leben.

Vom 1. Jänner bis 13. März 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 55 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 36, im Jahr 2020 59.

