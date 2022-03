KORREKTUR zu OTS0060 von heute - Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch geht es um 2,8 Mio. Euro

172.000 Euro für einen Joker aus Wien

Korrektur zu OTS_20220314_OTS0060

Wien (OTS) - Beim Absatz der Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. März 2022, muss es wie folgt richtig lauten: 1 Fünfer+ZZ zu EUR 97.157,50 (NICHT: EUR 91.157,50).

Dreimal in Folge endete die Lotto Ziehung nun schon ohne Sechser-Gewinner. Damit steigt die Jackpot-Summe für die „sechs Richtigen“ weiter an. Am Mittwoch werden bereits rund 2,8 Millionen erwartet.

Ein Spielteilnehmer/ eine Spielteilnehmerin aus Salzburg hat mit einem Quicktipp den Fünfer mit Zusatzzahl im Alleingang abgeräumt. Im dritten Tipp fehlte lediglich die Zahl 7 für den Sechser. Mehr als 91.000 Euro ist der Wert für diesen Sologewinn.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser, wodurch wiederum die Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, in den Genuss einer höheren Quote kamen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es einen Wettscheine mit der richtigen Zahlenkombination. Der Lotto Normalschein wurde in Wien gespielt, und natürlich auch das „Ja“ angekreuzt. Für dieses „Ja“ zur richtigen Jokerzahl gibt es rund 172.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. März 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.961.870,79 – 2,8 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 97.157,50 76 Fünfer zu je EUR 1.394,60 167 Vierer+ZZ zu je EUR 190,40 3.469 Vierer zu je EUR 50,90 4.806 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 59.316 Dreier zu je EUR 5,30 185.033 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 8 14 32 39 41 Zusatzzahl 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. März 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 141 Fünfer zu je EUR 1.986,70 3.117 Vierer zu je EUR 15,20 39.675 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 3 26 27 39 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. März 2022

1 Joker EUR 171.675,20 13 mal EUR 8.800,00 81 mal EUR 880,00 801 mal EUR 88,00 8.233 mal EUR 8,00 84.226 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 4 8 3 8 4

