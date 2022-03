Industrie zum Ableben von Erhard Busek

IV-Präs. Knill: Überzeugter Europäer, der über Parteigrenzen hinaus anerkannt war – Europäische Integration der CEE-Region und der Länder des Balkans vorangetrieben

Wien (OTS) - „Mit Erhard Busek verliert Österreich nicht nur eine bedeutende politische Persönlichkeit und einen Intellektuellen, sondern auch einen überzeugten Europäer. Über Parteigrenzen hinweg war er in hohem Maß anerkannt und hat in unterschiedlichsten Funktionen und Ämtern sehr viel für die positive Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Landes geleistet“, betonte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, der daran erinnerte, dass Erhard Busek als Vizekanzler den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union entscheidend mit in die Wege geleitet hat.

Von diesem Einsatz habe das Land bis heute massiv und spürbar profitiert. Ebenso bedeutend sei Buseks großes Engagement für den kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch zwischen den Ländern Mittel- und Osteuropas gewesen. „Erhard Busek galt bis zuletzt als hoch anerkannter Experte und Kenner für die CEE-Region und Unterstützer für die europäische Integration der Länder des Balkans“, erklärte Knill. Insgesamt sei es für Busek bei wichtigen Herausforderungen stets um das große Ganze gegangen. „Unsere tiefe Anteilnahme gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden“, so Knill abschließend.

