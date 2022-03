Rendi-Wagner tief betroffen über das Ableben von Erhard Busek

Rendi-Wagner würdigt Busek als „herausragende Persönlichkeit, weltoffenen Humanisten und glühenden Europäer“

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen vom Ableben des ehemaligen Vizekanzlers und ÖVP-Parteiobmanns Erhard Busek zeigt sich heute, Montag, SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner. „Erhard Busek war eine herausragende Persönlichkeit, ein weltoffener Humanist und glühender Europäer“, so Rendi-Wagner, die Buseks „wachen Geist und seine Affinität für Wissenschaft und Kunst“ würdigt. Busek habe „als Minister die Universitäten gestärkt und als Vizekanzler der Großen Koalition entscheidend dazu beigetragen, Österreich in Richtung Europäische Union zu führen“, sagt Rendi-Wagner. Auch nach seiner politischen Karriere habe Busek als Erweiterungsbeauftragter der Bundesregierung, Ehrenpräsident des Europäischen Forums Alpbach und Präsident des Instituts für den Donauraum „einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Integration geleistet“. „Mein aufrichtiges Beileid in diesen schweren Stunden gilt den Hinterbliebenen von Erhard Busek, seinen Freunden und der Familie“, so Rendi-Wagner. **** (Schluss) ls/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/